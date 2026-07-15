温州都市报 2026-07-15 08:50:32

近日，市区一小区为排除外墙隐患进行高空作业，一块墙皮意外掉落，砸中一名送餐的外卖骑手。安全头盔让骑手逃过一劫，但事发后的赔偿问题却让各方陷入僵局。涉事物业称已尽到警示义务，施工方称骑手索赔金额太高，而被砸的外卖员饶先生则感到委屈：“我现在头晕颈椎痛，他们连基本的赔偿都不想给。”

温州网讯 近日，市区一小区为排除外墙隐患进行高空作业，一块墙皮意外掉落，砸中一名送餐的外卖骑手。安全头盔让骑手逃过一劫，但事发后的赔偿问题却让各方陷入僵局。涉事物业称已尽到警示义务，施工方称骑手索赔金额太高，而被砸的外卖员饶先生则感到委屈：“我现在头晕颈椎痛，他们连基本的赔偿都不想给。”

数公斤重墙皮从天而降

外卖员被砸中

7月9日下午5时许，饶先生骑着电动车来到鹿城区双屿街道广润嘉苑小区西门处，准备配送一单外卖。

“我看到楼下拦了一小块警戒线，还有物业人员站在旁边值守，特意绕开警戒区域，想着有人站的地方肯定安全。”饶先生说，他停好车弯腰取餐时刚站起身，一大块外墙保温层突然从天而降，直接砸到他的头盔上。

“没戴头盔的话，我都不敢想象后果会是什么。”饶先生心有余悸地说，被砸后他一度蒙在原地，随后发现还有碎块持续掉落，便强忍疼痛跑到小区入口大厅处，紧接着就因头部、颈椎的剧痛躺倒在地上。事后，他自行拨打了120和110求助。

病历显示，饶先生检查时存在颈部疼痛、肌肉紧张、压痛、活动受限等症状。经CT和核磁共振检查，无骨折等严重伤情。饶先生称，医生表示头晕和颈椎疼痛可能持续一周以上，建议居家休养观察并定期复查。

“事后我才知道，当时小区楼上在修理外墙，墙皮是从27楼掉下来的，高度将近100米！”据饶先生目测，砸中他的外墙墙皮直径超过0.5米，重达数公斤。掉落的墙皮还砸到一旁的电动车，车头等多处被砸变形、破损。

外卖员索赔3万元

遭施工方、物业拒绝

记者从小区物业处了解到，广润嘉苑是安置房小区，此前外墙保温层局部出现开裂，存在安全隐患。当天，小区施工单位深圳中海建筑有限公司对破损外墙开展排险作业。物业负责在楼下设置警戒区域，提醒过往行人注意避让。

在饶先生看来，物业和施工方的防护措施明显不足。“警戒线只拦了一小块地方，我以为绕开就安全了。如果知道楼上在施工往下掉东西，我肯定不会过去。”更让他心寒的是对方的态度，“我目前已经花了近2000元医疗费，物业说跟他们没关系，我找施工方协商。施工方就事发当天垫了几百块的急诊费用，后面说只能赔我一两千块了事。”

饶先生说，这几天他脖子和头还觉得很疼，只能在家休息，他要求施工方和物业方赔偿3万元。

针对外卖员的索赔诉求，小区物业负责人王先生称，物业已尽到摆放路障、安排人员现场提醒的职责。但由于墙皮掉落位置高，呈片状飘落，无法做到百分百精准防范。“我们已建议他联系施工方协商赔偿事情，如果他觉得物业有责任，可以向法院起诉。”

负责施工的盛先生则表示，小区外墙已经过了质保期，他是受施工单位委托开展排险。他愿意适当向饶先生赔偿医药费和误工费，但对方提出3万元赔偿要求，他无法接受：“检查了都没什么大问题，一开口就要3万，这不合理。”

目前，饶先生已到鹿城区公安分局双屿派出所开具接报回执，准备通过法律途径维护自身权益。派出所回执显示，该事项不属于公安机关职责范围，告知当事人可向法院起诉。

律师观点：

施工方和物业应共同承担责任

浙江光正大律师事务所律师陈忱分析称，本次外墙施工坠物伤人纠纷中，责任可明确划分。依据我国《民法典》第1253条规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或施工方若无法证明自身没有过错，应当承担侵权赔偿责任。施工方作为高空作业主体，负有核心安全防护义务，未做好围挡、警示、防护措施引发坠物，存在主要过错，需承担70%～90%赔偿责任。物业公司作为小区公共区域管理者，负有巡查、监管施工、维护公共安全的义务，若未尽监管职责，存在过错，需承担10%～30%补充责任，履职到位则无需担责。

外卖员主张3万元赔偿合理性需结合伤情判定。根据我国《民法典》1179条规定，侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、误工费等。如外卖员仅轻微擦伤、短期休养的，3万元诉求明显偏高；若存在住院治疗、长期误工，综合医疗费、误工费、护理费等法定赔偿项目，3万元属于合理索赔范围。

陈忱建议外卖员留存现场影像、报警记录、就医票据及跑单流水等证据；优先与物业、施工方协商和解；协商无果可申请街道人民调解，最终可向鹿城区法院起诉，将两方列为共同被告，通过诉讼主张合法损失。

来 源：温州都市报

原标题： 鹿城一小区抢修外墙，墙皮坠落砸中外卖员

外卖员靠头盔躲过一劫，向施工方和物业方索赔3万元被拒

记者 谢树华

本文转自：温州新闻网 66wz.com