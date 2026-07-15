新华网 2026-07-15 09:26:20

美加墨世界杯首场半决赛14日在达拉斯进行，西班牙队凭借上、下半场各一粒进球以2:0战胜法国队，继2010年后队史第二次晋级世界杯决赛。

7月14日，西班牙队球员奥亚萨瓦尔（右）主罚点球。新华社记者 胡星宇 摄

美加墨世界杯首场半决赛14日在达拉斯进行，西班牙队凭借上、下半场各一粒进球以2:0战胜法国队，继2010年后队史第二次晋级世界杯决赛。

这是两队在世界杯上的第二次交锋，上一次是2006年世界杯16强赛，法国队以3:1取胜。这也是两队连续三年在半决赛交手，在2024年欧锦赛和2025年欧国联半决赛中，西班牙队均取胜，如今他们再次将法国队送回家。

相比八强赛击败摩洛哥队的首发阵容，法国队本场比赛作出两处调整：琼阿梅尼和巴尔科拉顶替科内、杜埃出场。西班牙队沿用八强赛战胜比利时队的首发阵容，鲁伊斯再次与队长罗德里搭档中场。

第10分钟，法国队拉比奥禁区线附近踩到奥尔莫脚面犯规，主裁判判罚任意球并出示黄牌，巴埃纳主罚击中人墙。第22分钟，西班牙队打破僵局：亚马尔造点，奥亚萨瓦尔点球打右上角，法国队门将迈尼昂判断对方向但无力回天。

7月14日，西班牙队球员奥亚萨瓦尔（上）庆祝进球。新华社记者 黄宗治 摄

法国队屋漏偏逢连夜雨，第30分钟，主力中后卫萨利巴在无对抗状态下受伤被换下。第38分钟，西班牙队禁区内打出精彩配合，奥尔莫脚后跟传球给亚马尔，后者横传门前，鲁伊斯包抄被对方球员挡出。

西班牙队针对性限制了法国队头号射手姆巴佩的发挥，后者此后连续两次越位。第43分钟，法国队迎来机会，拉比奥直塞，姆巴佩加速奔袭，西班牙队门将西蒙大范围出击至禁区外铲球解围。整个上半场，西班牙队5次射门1次射正，法国队两次射门0次射正，法国队基本被西班牙队压制。

易边再战，法国队对中场进行调整——将黄牌在身的拉比奥换下，科内登场。第57分钟，法国队再次换人，由杜埃换下巴尔科拉。但换人没有收到效果。第58分钟，奥尔莫倚住于帕梅卡诺做球，波罗单刀破门，西班牙队两球领先。第61分钟，亚马尔单刀兜射破门，但因越位在先进球被判无效。进入全场补时后，登贝莱和姆巴佩屡屡射门尝试挽回败局，均被对手化解。

西班牙队本场创造或追平多项纪录：常规时间内连续37场不败，创队史最长不败纪录；本届赛事已打入13球，创单届赛事队史最多进球纪录；连续赢得6场世界杯比赛，追平他们在2010年创造的最长连胜纪录。

西班牙队将在决赛中对阵阿根廷队与英格兰队之间的胜者。

来 源：新华网

原标题： 西班牙胜法国 队史第二次进世界杯决赛

记者 公兵、肖世尧

本文转自：温州新闻网 66wz.com