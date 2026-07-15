苍南县委书记张本锋调研指导台风“巴威”灾后恢复工作

苍南发布 2026-07-15 09:29:00

7月14日，苍南县委书记张本锋深入一线，实地检查指导台风“巴威”影响处置及灾后恢复重建工作。

7月14日，苍南县委书记张本锋深入一线，实地检查指导台风“巴威”影响处置及灾后恢复重建工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，抓实抓细防汛救灾、灾后复产、民生保障等各项工作，全速推动生产生活秩序全面恢复。

在马站镇蒲门社区，张本锋走进田间地头，实地查看葡萄产业受灾情况，详细询问作物受损面积、经济损失预估等情况。受台风“巴威”影响，蒲门葡萄种植业遭受打击。当地虽提前组织果农抢收鲜果，但大量待上市葡萄仍出现损毁，眼下正值葡萄集中上市关键期，果品滞销问题突出。

张本锋指出，各职能部门、属地乡镇要强化协同联动，科学制定农业灾后补救技术方案，下沉一线指导农户开展生产自救。要主动靠前服务，整合线上线下资源，搭建多元产销对接平台，多措并举打通葡萄销路，同时精准落地各项惠农救助政策，有序恢复农业生产经营秩序，最大限度降低灾害损失。

台风过后，马站镇中魁村迅速启动复工复产、灾后修复各项工作。张本锋实地调研该村片区组团发展及灾后产业恢复推进情况，对该村依托强村公司运营平台，联动多方运营主体打造乡村新业态的发展模式给予充分肯定。据了解，中魁村在保留村落原生风貌的基础上，推进特色农产品展销中心、果饮文创工坊、窑烤面包工坊、民宿餐饮等多元业态建设，相关项目预计8月起分批投入运营。

张本锋指出，推进重点村片区组团发展，必须牢固树立“一盘棋”思维，把握产业提质、群众增收核心目标，持续拓宽村民家门口就业增收路径。各村要主动融入片区一体化发展格局，在运营模式、产品特色、销售渠道、利益联结机制等方面大胆探索创新，持续激活乡村发展内生动力，让片区组团发展红利覆盖更多村庄、惠及广大农民群众。

随后，张本锋一行前往马站镇和兆酒店、打石坑民宿等地，调研指导台风“巴威”灾后恢复工作。实地察看后，张本锋指出，酒店、民宿是乡村文旅产业的重要载体，要统筹抓好灾后恢复重建全链条工作，加快受损设施检修与安全隐患排查整改，以最快速度恢复文旅场所正常运营、重塑乡村旅游接待能力。要抢抓当前文旅消费旺季窗口期，紧扣市场多元消费需求，持续丰富特色文旅产品供给、标准化提升综合服务品质，多措并举做旺乡村旅游市场，全面激活县域文旅消费活力。

苍南县领导陈培标、黄瑞顶等参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋调研指导台风“巴威”灾后恢复工作

记者/林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com