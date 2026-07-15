乐清发布 2026-07-15 09:55:03

7月14日，乐清市委市政府召开会议专题研究安全生产工作。

7月14日，乐清市委市政府召开会议专题研究安全生产工作。乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全面落实上级决策部署，以更高标准、更严要求、更实举措抓好安全生产各项工作，坚决守牢安全发展底线红线，全力保障人民群众生命财产安全。

乐清市委副书记、市长胡立左主持会议，乐清市委副书记、常务副市长林益正部署相关工作，乐清市领导叶序锋、陈鹏、陈健、陈万钦、陈晓炬、郑济斌等参加会议。

会议指出，当前乐清市安全生产形势依然严峻复杂，部分安全风险隐患仍然突出。各乡镇（街道）各部门必须保持高度警醒，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，以“时时放心不下”的责任感和“事事紧抓不放”的行动力，全面做细做实安全生产各项工作。

会议强调，要聚焦高风险领域，实行差异化攻坚。建筑施工领域要针对深基坑、高支模、塔吊、施工升降机、临边洞口防护等高风险点位，重点整治无证特种作业、支护超期失效等红线隐患；消防安全领域要全覆盖排查酒店、学校、养老机构、沿街“九小场所”、出租房、三合一厂房，严查消防通道堵塞锁闭、消防设施失效、电动自行车入户充电等风险隐患；道路交通与城镇燃气领域要针对“两客一危”车辆超限超载和餐饮场所瓶装燃气、老旧管网破损等现象实行包案整改；危险化学品与工贸涉爆领域要严查危化品储罐区、加油站、烟花爆竹零售点、涉粉尘铝镁加工、有限空间作业，整治超量存储、特殊作业无票作业、除尘防爆设施破损等问题。

会议要求，要分级分类搭建全流程处置指挥体系，针对各类突发场景进一步细化快速对接流程、规范处置到位；要严格落实安全生产责任制，加强24小时应急值守，严明工作纪律，确保各项措施落地见效。

会议还对其他工作作了部署。

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原标题： 乐清市委市政府专题研究安全生产工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com