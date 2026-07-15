瑞安发布 2026-07-15 09:55:03

7月14日，瑞安市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。

7月14日，瑞安市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。瑞安市委书记李剑锋主持会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平党建思想，引导广大党员干部坚持学理论、悟思想、抓落实，切实把组织力量、组织优势转化为发展动力、发展优势，为加快打造新时代党建高地县域样板、加快建设“天瑞地安·智造商港”提供坚强思想保证和强大精神力量。

瑞安市领导陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升和瑞安市委理论学习中心组其他成员参加会议，陈汉存、徐龙升、郑立、罗明、邹霜双和市直有关部门负责人作交流发言或书面交流。

李剑锋指出，习近平党建思想进一步丰富和完善了习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系，是孕育于新时代全面从严治党的伟大实践，是以“十四个坚持”为核心构建的一个系统完整、逻辑严密、内涵丰富、博大精深的有机整体。全市上下要在深学细悟中提高政治站位，深刻领会这一思想蕴含的重大意义、科学内涵和路径要求，统筹推进党的建设各项工作，努力为瑞安高质量发展注入强劲动力、提供坚实保障。

李剑锋强调，要在知行合一中找准实践路径，抓好贯彻落实，切实以高质量党建引领高质量发展。要筑牢政治建设压舱石，自觉用党的创新理论凝心铸魂，抓深抓实习近平总书记重要指示批示精神“四张清单”，健全完善上级重大决策部署闭环落实机制，做到“总书记有号令、党中央有部署、省市有要求，瑞安见行动走在前”。要激活服务中心动力源，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促全局，强化“大县挑大梁”的责任意识，把坚持和加强党的全面领导贯穿到项目建设、共同富裕、基层治理等经济社会发展全过程各方面。要树好实干担当风向标，以实干实绩实效论英雄，大力弘扬“六干”作风，迭代完善“以事找人、以事论人”机制，努力做“四个常怀”的干部，加快建设高素质专业化干部队伍。要打造全面过硬主阵地，健全上下贯通、执行有力的组织体系，深入实施基层党建“强基固本、争先攀高”行动，推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬。要完善作风建设长效机制，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，健全风腐同查同治机制，抓深抓实群众身边不正之风和腐败问题集中整治，不断营造风清气正的政治生态。

李剑锋要求，要持续掀起学习贯彻习近平党建思想的热潮，结合树立和践行正确政绩观学习教育，引导全市党员干部带头深学细悟、调查研究、攻坚克难，深入宣传习近平党建思想的精髓要义和我市学习践行的生动实践，推动习近平党建思想更加深入人心。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会

记者：陈豫州 周小玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com