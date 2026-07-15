瑞安发布 2026-07-15 09:55:03

7月14日，瑞安市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议召开，深入学习贯彻习近平党建思想，传达学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神，以及全国党建工作座谈会、省委党的建设工作领导小组会议和省委常委会会议、温州市委常委会会议精神，研究部署瑞安市贯彻落实意见。

7月14日，瑞安市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议召开，深入学习贯彻习近平党建思想，传达学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神，以及全国党建工作座谈会、省委党的建设工作领导小组会议和省委常委会会议、温州市委常委会会议精神，研究部署瑞安市贯彻落实意见。

瑞安市委书记李剑锋主持会议并讲话。

会议指出，习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话，深刻揭示了中国共产党之所以能够不断铸就辉煌的优秀特质，对实现新时代党的使命任务提出了“五个必须”的明确要求，为新征程上全体中国共产党人坚定信心、接续奋斗提供了行动指引。全市上下要把学习贯彻总书记重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，把学习成果转化为推动瑞安高质量发展的实际成效。

会议强调，要坚持“循迹溯源”，瑞安是农村“三位一体”改革的发源地和先行实践地、“三个基层”重要理念的提出地，要持续开展学思践悟活动，在“铸魂赋能”中锤炼忠诚本色。要坚持“五争五比”，围绕提速打造温州都市圈“金南翼”、“全省第三极”主引擎、浙南闽北赣东“强节点”，把攻坚擂台搭建在项目一线、产业链条、改革前沿，在“奋战奋进”中提升党建效能。要坚持“四个常怀”，引导干部多做打基础、利长远、难而正确的事，让常怀感恩之心、奋进之心、为民之心、敬畏之心成为瑞安干部最鲜明特质，在“选贤任能”中锻造过硬队伍。要坚持“三个基层”，加强“三新”群体党建工作，深化党建引领三方协同共治，完善党员队伍“进出育管爱”全链条机制，在“强基固本”中筑牢战斗堡垒。要坚持“自我革命”，严明政治纪律和政治规矩，切实做好“当下改”与“长久立”的结合，在“激浊扬清”中涵养清正生态。

会议还传达学习习近平总书记对福建泉州晋江市一鞋厂火灾事故作出的重要指示精神，专题研究我市安全生产和消防安全工作。会议强调，要认清严峻形势，切实增强“时不我待”的紧迫感、“前车之鉴”的危机感和“守土有责”的责任感，进一步提升洞察力、感知力、攻坚力和反应力，做到防患未然、查清隐患、铁腕治理、及时处置。要拧紧责任链条，强化督导检查，持续推动解决问题、抓好整改，提升群众自我防护意识和自救能力，确保人民群众生命财产安全，维护经济发展和社会稳定大局。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议召开

记者：陈豫州 周小玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com