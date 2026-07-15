平阳县委书记孟晓斌督查安全生产和消防安全工作

平阳发布 2026-07-15 09:55:03

7月14日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、万全等地，督查安全生产和消防安全工作。

7月14日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、万全等地，督查安全生产和消防安全工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，以更高标准、更严要求、更实举措，推动安全生产各项任务落地见效，统筹抓好高质量发展和高水平安全，为平阳县经济社会发展筑牢安全根基。

在昆阳镇，孟晓斌先后走访平阳蓝宇无纺布制品有限公司、浙江新浪包装有限公司、浙江金萨克服饰皮具有限公司等丙类火灾危险性企业，实地察看消防通道畅通、消防设施配备、安全措施落实等情况，详细了解安全管理制度执行、风险隐患排查整治及应急处置预案完善等工作，并叮嘱企业负责人要时刻保持高度警觉，定期开展自查自纠，对线路老化、消防通道堵塞、疏散标识缺失等隐患做到早发现、早整改，坚决杜绝“通道不畅、出口不通”等问题，真正把安全防线筑牢在最前沿。

在万全镇，孟晓斌实地走访浙江东升制鞋有限公司、温州希锦电子科技有限公司和紫来创业园，深入企业生产车间和园区消控室，仔细察看消防设施配备及运行情况，并随机抽查消控人员对火灾自动报警系统操作和应急处置流程的熟练程度。他指出，工业园区、小微园等各类园区企业集聚，风险隐患叠加效应明显，更应警钟长鸣、未雨绸缪，始终保持如履薄冰的警觉意识，突出抓好消控室规范化运行，以更高标准抓整治、更严要求压责任、更实举措除隐患，以“一失万无”的警醒确保“万无一失”的安全。

督查中，孟晓斌强调，各地各部门要深刻认识当前安全生产形势的严峻性和复杂性，始终保持如履薄冰的警觉、如临深渊的谨慎、如坐针毡的紧迫，坚决克服麻痹思想、厌战情绪和松劲心态，以“时时放心不下”的责任感和“事事落实到位”的执行力，切实把安全责任扛在肩上、抓在手上、落在行动上，全面筑牢安全生产坚固防线。

孟晓斌要求，要深化排查整治，聚焦“厂中厂”、小微园、劳动密集型企业及丙类企业生产储存场所等重点区域，深入开展全覆盖、全链条、起底式排查整治，针对安全隐患逐项建立台账、限期整改、闭环销号，确保风险见底、隐患清零。要强化执法刚性，始终保持严管严查高压态势，加大联合执法和暗访督查力度，对安全生产主体责任不落实、整改措施不到位的企业，依法依规严肃处理，绝不手软、绝不姑息，真正让执法动真格、制度见真章、监管出实效，推动全县安全生产形势持续稳定向好。要加大宣传教育，坚持正面引导与反面警示相结合，深入开展安全生产“五进”活动，广泛组织消防应急演练和灭火实操实训，切实提升全社会防灾避险和自救互救能力，营造“人人讲安全、个个会应急、处处防风险”的浓厚氛围，构筑起群防群治、共治共享的安全防线。

平阳副县长盖军参加督查。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督查安全生产和消防安全工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com