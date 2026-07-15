伊朗石油部长称石油出口“照常”
伊朗石油部长穆赫辛·帕克内贾德14日说，尽管美国取消对伊朗的石油制裁豁免并威胁恢复海上封锁，伊朗的石油出口未受影响，一切“照常”。
帕克内贾德在社交媒体“电报”上说，伊朗多年来发展出一套可以“抵消美国制裁影响”的国家机制，其石油出口“不会有问题”。
6月15日，行人在伊朗首都德黑兰街头行走。新华社发
英国《金融时报》先前报道，面对西方制裁，伊朗数十年来一直奉行“抵抗经济”政策，鼓励自力更生和本国生产，建立了独立自主的国民经济和国防产业，抗压能力较强。一名伊朗前经济官员认为，哪怕战事持续一年，伊朗经济仍能挺过难关。
美国财政部外国资产控制办公室上周发布公告，宣布撤销日前对伊朗石油的生产、交付和销售为期60天的授权，从而限制伊朗在公开市场上出售石油。
美国和伊朗上月远程签署旨在结束战事的谅解备忘录。作为第一步，伊朗立即重新开放霍尔木兹海峡，美国立即解除海上封锁。然而，美国上月26日以伊朗攻击霍尔木兹海峡商船为由，恢复对伊军事打击。特朗普本月13日称，将恢复对伊朗的海上封锁，并将对所有经由霍尔木兹海峡运输的货物收取20%的费用。美国《纽约时报》13日报道，特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。
来 源：新华网
记者 王宏彬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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