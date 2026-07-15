新华网 2026-07-15 10:04:43

也门胡塞武装13日表示，美国正把沙特阿拉伯推向同胡塞武装的战争，如果紧张局势进一步恶化，中东另一条航运要道曼德海峡恐将关闭。

也门胡塞武装13日表示，美国正把沙特阿拉伯推向同胡塞武装的战争，如果紧张局势进一步恶化，中东另一条航运要道曼德海峡恐将关闭。

当天，沙特空袭胡塞武装控制的也门首都萨那国际机场，胡塞武装随后向沙特境内发起导弹和无人机袭击予以报复。据美国阿克西奥斯新闻网站报道，这是双方2022年以来最为严重的冲突，可能标志着四年来的非正式停火终结。

7月13日，在也门首都萨那，萨那国际机场遭到空袭。新华社发（胡塞媒体中心供图）

报道说，沙特王储兼首相穆罕默德10日与美国总统特朗普通电话，寻求美国支持其对胡塞武装采取一项军事行动，获得特朗普同意。沙特这一举动表明，一旦与胡塞武装爆发大规模军事冲突，沙特将需要美国在军事和外交层面予以支持。如果沙特与胡塞武装战火重燃，地区紧张局势将升级，美伊战事影响也将进一步外溢。

白宫未就上述报道内容置评。

胡塞武装政治局成员穆罕默德·法拉赫13日表示，把沙特推向同胡塞武装的战争绝对不会符合美国的利益，军事冲突恐致曼德海峡关闭。一旦曼德海峡和霍尔木兹海峡均陷入事实性关闭，国际原油价格或一路飙升至每桶200美元。

曼德海峡连接红海和亚丁湾，是沟通大西洋、地中海和印度洋的“咽喉”，被称为连接欧亚非三大洲的“水上走廊”。美国和以色列对伊朗动武后，伊朗将封锁霍尔木兹海峡作为反制措施。霍尔木兹海峡航运受阻后，曼德海峡成为沙特原油出口的替代通道。这处航运要道处于胡塞武装打击范围内，一旦胡塞武装封锁曼德海峡，将再次冲击全球能源供给，美国经济也将受到更大影响。

7月13日，在也门首都萨那国际机场，袭击现场散落着金属碎片，远处可见受损飞机。新华社发（胡塞媒体中心供图）

美国阿克西奥斯新闻网站报道，沙特与胡塞武装10天前已发生摩擦，当时伊朗马汉航空公司一架客机降落萨那国际机场，准备送胡塞武装代表团前往伊朗参加已故最高领袖哈梅内伊的葬礼。这一事件殊为“罕见”，因为沙特多年来阻止这类伊朗飞机降落，以防武器等运入胡塞武装控制区。据胡塞武装当时声明，一架沙特战机进入也门领空，意图阻止飞机降落，已被拦截。

13日，载有胡塞武装代表团的伊朗客机从伊朗首都德黑兰返回。据胡塞武装控制的马西拉电视台报道，沙特对萨那国际机场跑道发动多次空袭。这架飞机最终降落在也门西北部胡塞武装控制的荷台达机场。也门政府曾提出胡塞武装代表团应在政府监督下乘坐非伊朗的飞机返回。胡塞武装对此予以拒绝，并警告沙特和也门政府不要拦截航班。

为报复沙特当天空袭萨那国际机场，胡塞武装13日向沙特西南部的艾卜哈国际机场发射了导弹和无人机。

也门2014年9月以来深陷内战。次年，沙特领导的多国联军介入也门内战，支持国际社会承认的也门政府。胡塞武装目前主要控制也门西北部，包括萨那和红海港口城市荷台达等地。

来 源：新华网

原标题： 曼德海峡，距离关闭有多远

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com