世界杯｜扩军改革有得失 百场答卷待终章

新华网 2026-07-15 10:11:05

作为世界杯史上首次48队扩军、三国联办的全新赛事，本届杯赛自开赛以来，便承载着全球球迷对新赛制、新格局、球星传承的期待与疑问。历经百场鏖战，诸多悬念逐一落地，赛事交出了一份有突破、有缺憾、有温度的阶段性答卷。

随着阿根廷队与瑞士队的八强战落幕，美加墨世界杯第100场比赛尘埃落定。法国队、西班牙队、英格兰队、阿根廷队跻身四强。作为世界杯史上首次48队扩军、三国联办的全新赛事，本届杯赛自开赛以来，便承载着全球球迷对新赛制、新格局、球星传承的期待与疑问。历经百场鏖战，诸多悬念逐一落地，赛事交出了一份有突破、有缺憾、有温度的阶段性答卷。

图为2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛四分之一决赛阿根廷队对阵瑞士队场景。新华社记者 曹灿 摄

赛制答卷：扩军改革经受实战检验

开赛前，48队扩军改革是最大争议焦点。新增16支参赛队，12个小组前两名外加八支最佳小组第三球队晋级淘汰赛，让人们普遍担忧：赛事竞技含金量是否会被稀释？小组赛观赏性会否下滑？39天104场比赛的超长赛程会否加剧球队疲劳？与此同时，人们也期待扩军能打破传统豪强的长期垄断，为亚非更多球队提供登上顶级舞台的机会。

百场赛事给出了回答。扩军的最大价值，在于给了多支首次入围正赛的新军书写队史突破的机会。人口仅50余万的佛得角，球队首战逼平西班牙队，40岁门将沃津尼亚屡献神扑，一战成名；库拉索、约旦、乌兹别克斯坦等队亦留下属于自己的印记……以往无缘世界大赛的球队，纷纷收获了掌声与尊重。

7月3日，佛得角队首发阵容在赛前合影。新华社记者 张晨 摄

进入淘汰赛，竞技强度全面提升，“绝杀”、逆转、加时苦战接连上演。四分之一决赛场场高强度、高对抗，挪威队与英格兰队、瑞士队与阿根廷队均鏖战120分钟。最终世界排名前四的球队包揽四强，有力证明扩军虽降低了参赛门槛，但一流强队的阵营难以撼动，世界足坛顶尖竞技水准并未下降。

同时，扩军带来的短板与缺憾也无法回避。小组赛阶段出现多场大比分悬殊对决，部分场次观赏性不足。多数强队提前锁定出线名额，小组赛末轮普遍出现阵容大面积轮换的情况，打破了往届世界杯小组赛每轮皆是生死战的紧张氛围，赛事悬念有所弱化，成为新赛制的遗憾。

6月14日，2026美加墨世界杯足球赛E组小组赛中，德国队7比1战胜库拉索队。新华社记者 肖艺九 摄

格局答卷：豪门实力定调赛场

“黑马”能否颠覆格局、欧美足球孰强孰弱，是本届世界杯赛前两大看点悬念。百场角逐过后，现代足球的规律再次被验证：弱队或可单场爆冷，但长期稳定的青训体系、成熟的职业联赛，才是一支球队走到世界杯终局的核心支撑。

本届所有表现亮眼的“黑马”全部止步八强。挪威、巴拉圭、瑞士、摩洛哥等队均打出高水平比赛，但面对顶级强队，依旧难以逾越。而世界前四全员会师半决赛，则展现了豪门的厚重底蕴与绝对实力。

从洲际层面看，四强阵营仅有阿根廷一支南美球队，巴西早早止步16强，暴露出南美足球人才断层的困境。反观欧洲足坛，新老交替顺畅，人才源源不断，整体实力持续领跑世界，印证了赛前舆论判断。

7月5日，巴西队球员内马尔在比赛后。新华社记者 胡星宇 摄

四支半决赛队伍，皆在波折中展现强大自我调整能力。法国队六战全胜，姆巴佩持续高效输出，即便经历踢失点球的短暂低谷，仍能迅速重整状态。西班牙队小组赛战平佛得角队后及时纠错，淘汰赛防守稳固，仅失一球。英格兰队凭借韧性加时逆转挪威队，贝林厄姆、凯恩挺起球队脊梁。阿根廷队多次经受加时赛考验，尽展卫冕冠军的成熟定力。

综合答卷：高光与缺憾相伴

同往届世界杯一样，本届杯赛也奏响了足坛新老传承的主旋律。莫德里奇、C罗以从容坚韧的表现完成世界杯绝唱；梅西依旧是阿根廷队核心，屡屡在逆境中挺身而出、力挽狂澜。与此同时，新生代球星全面崛起、顺利接棒。2007年出生的亚马尔成为西班牙队进攻利刃，贝林厄姆掌控英格兰队中场节奏，姆巴佩不断刷新个人世界杯进球纪录，一众“00后”“05后”新星崛起的剧情如期绽放。

7月13日，西班牙队球员亚马尔在新闻发布会上。新华社记者 胡星宇 摄

办赛层面，美加墨三国联办亮点与短板并存。16座专业球场硬件精良，全球转播稳定高清，精细化VAR（视频助理裁判）介入助力公正判罚，赛事运行井然有序。三支东道主球队全部小组出线，进一步推高北美地区足球热度，实现了世界杯的办赛初衷与推广使命。然而，跨国家、跨城市长途转战，让各队疲于奔波，直接影响了竞技状态。北美地区交通、住宿等成本居高不下，抬高了球迷观赛门槛，削弱了球迷到现场的积极性。

此外，多起赛事争议事件更是备受诟病。美国球员巴洛贡吃到红牌后获停赛“缓刑”，东道主优待引发全球对规则双标的质疑；伊朗队遭遇入境受阻、每场比赛需长途跨境往返的不公待遇，英格兰队对阵挪威队的“线缆悬案”，亦留下持续争议。

赛场有热血荣光，也有难以回避的遗憾，百场对决走完，四强尘埃落定，终章将至，冠军归属的最后一道大题，等待绿茵场给出答案。

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜扩军改革有得失 百场答卷待终章

记者 岳冉冉、李嘉、赵建通

本文转自：温州新闻网 66wz.com