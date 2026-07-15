新华网 2026-07-15 10:00:19

7月14日，在中关村论坛系列活动“2026自主实验室大会”上，中国科学院院士、北京大学干细胞研究中心主任邓宏魁团队发布了其首创的“化学重编程干细胞”技术的自主实验室应用——智能细胞化学重编程和克隆筛选平台。

7月14日，在中关村论坛系列活动“2026自主实验室大会”上，中国科学院院士、北京大学干细胞研究中心主任邓宏魁团队发布了其首创的“化学重编程干细胞”技术的自主实验室应用——智能细胞化学重编程和克隆筛选平台。这意味着我国首创的“化学重编程干细胞”这一重要技术实现了“从血液到干细胞”的全程自动化，可有效降低临床应用成本，造福更多患者。

14日，中国科学院院士、北京大学干细胞研究中心主任邓宏魁团队联合北京戴纳实验科技团队研发的自主实验室应用——智能细胞化学重编程和克隆筛选平台在京发布。（北京市科委供图）

据介绍，2024年至2026年，邓宏魁团队先后在《细胞》等国际学术期刊上发表利用化学重编程诱导多能干细胞制备胰岛细胞治疗Ⅰ型糖尿病等系列研究。研究显示，患者移植胰岛细胞后，恢复了血糖自主调控，疗效已稳定持续近3年。除糖尿病等慢病外，“化学重编程干细胞”技术被广泛认为还可应用于肿瘤、退行性疾病等重大疾病。

“智能细胞化学重编程和克隆筛选平台是‘基础研究+AI+智能制造’交叉创新的产物。”邓宏魁介绍，作为自主实验室，平台从采集患者血液开始，实现了从物料补充、化学重编程、AI智能筛选到质量检验输出干细胞的全程自动化操作，并能实时监测实验数据反馈给科研人员。

“标准化、闭环操作提升了实验精准度和效率。”邓宏魁表示，自主实验室不仅降低了科研成果临床应用的成本，也有助于技术在医疗机构、科研单位、药品生产企业的进一步推广，助力科学研究，造福更多患者。

北京市科委、中关村管委会主任张继红在发布现场表示，下一步，北京将持续加大在自主实验室领域的布局，大力发展国产高端科学仪器，建设整合人工智能、具身机器人、高通量仪器等技术的高度智能化新型实验平台，推动自主实验室建设与科技服务业深度融合，打通基础研究到产业转化的完整链条。

来 源：新华网

原标题： 我国首创“化学重编程干细胞”制备技术实现全自动化

记者 熊琳、鲍赫

本文转自：温州新闻网 66wz.com