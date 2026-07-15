互袭加封锁，美伊退回“谅解”前？

新华网 2026-07-15 10:02:01

美国与伊朗的军事对抗仍在升温。美军中央司令部于美国东部时间13日夜间（伊朗当地时间14日）表示，美军当天对伊朗实施持续约5小时的空袭，打击伊境内多处军事目标。伊朗则对美军在地区国家的基地进行反击。

美国与伊朗的军事对抗仍在升温。美军中央司令部于美国东部时间13日夜间（伊朗当地时间14日）表示，美军当天对伊朗实施持续约5小时的空袭，打击伊境内多处军事目标。伊朗则对美军在地区国家的基地进行反击。

美国总统特朗普13日宣布将恢复对伊朗的海上封锁，并称美国将“守护”霍尔木兹海峡并收取“保护费”。分析人士认为，美国所谓的“守护”行动成本高、风险大，很难落实。双方围绕海峡通航问题的冲突或将长期化，地区多点战火重燃的可能性正在上升。

美伊互袭，“升级但未失控”

自美军8日以伊方袭击穿行海峡商船为由对伊朗发动空袭以来，美伊军事对抗持续升级，双方从达成谅解备忘录后的短暂缓和再度陷入激烈对抗。

一方面，美伊互袭呈“高频高压”态势。一周内，美军对伊朗发动5次打击，打击目标为海峡周边、沿海及其他多地的上百个军事和后勤设施。伊朗方面则回击巴林、约旦、科威特等地区国家的美军基地。

卡塔尔半岛电视台等媒体分析指出，美伊当前对抗强度和频率有所升级，但双方仍保持一定克制，未将民用和能源基础设施作为打击目标，互袭“升级但暂未失控”。

这是6月7日拍摄的美国首都华盛顿国会大厦和交通标志。新华社记者李睿摄

另一方面，霍尔木兹海峡再陷“双重封锁”。12日，伊朗伊斯兰革命卫队宣布关闭海峡。特朗普13日表示，将恢复对伊朗的海上封锁。相关统计显示，近日海峡商船通行量已处于低位。地区专家认为，美伊围绕海峡的对峙已回到停火前的高压状态。

美国曾于4月对伊朗实施海上封锁。美伊6月签署谅解备忘录后，双方承诺恢复海峡通行，但围绕通行安排的分歧并未消除。

分析人士认为，当前美伊正在进行高风险的“边缘博弈”，近期一系列对抗表明谅解备忘录已“名存实亡”。不过外交窗口仍未关闭。伊朗方面13日表示，伊方同卡塔尔、阿曼和巴基斯坦均保持联系，外交努力仍在继续。特朗普同日也表示，美伊间达成协议的可能性依然存在。

“守护海峡”？伊朗占上风

特朗普13日称，美国将成为“霍尔木兹海峡守护者”，并将对所有经由海峡运输的货物收取20%的费用，相关流程与部署工作将立即启动。然而，分析人士并不看好美国“守护”海峡。

首先，“守护”成本高。所谓“守护”需大规模军力全天候不间断执行识别、监视、护航等行动，这将给美军带来持续负担和损耗。若在行动中遭到伊朗低成本无人机袭扰，美军只能用昂贵的导弹拦截，效费比严重失衡。

其次，安全风险大。霍尔木兹海峡最窄处不到40公里，海峡的近岸水深普遍不到25米。狭窄水域不仅会削弱美军技术优势，还极易引发碰撞、误判、误击等意外事件。而伊方则可借地缘优势使用无人机、岸舰导弹、水雷等不断袭扰美军。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者温新年摄

此外，海峡护航存在非对称博弈特点。对美方而言，要充当“海峡守护者”，必须实现接近百分之百的护航成功率，否则即任务失败；反观伊朗，只要对个别商船实施袭扰就能吓退试图穿行海峡的绝大多数船只，从而挫败美军护航行动。

美国麻省理工学院国际安全学者凯特琳·塔尔梅奇表示，在海峡护航问题上，伊朗占据上风，美国没有好选项。

此外，特朗普以“守护海峡”为名征收“保护费”的行为遭到美国国内和国际社会批评。美国欧亚集团总裁伊恩·布雷默说，特朗普政府相当于给每桶原油提价15美元；巴西总统卢拉批评此举为“海盗国家”行径。极具讽刺意味的是，美国国务卿鲁比奥6月下旬曾公开表态称“任何国家均不得在国际水道上征收通行费”。

多点冲突或再次出现

分析人士认为，尽管美伊仍在释放谈判信号，但在霍尔木兹海峡控制权问题上，双方都有无法退让的理由。

对伊朗而言，控制海峡就能影响全球油价，进而影响美国经济和民意。对美国而言，伊朗常态化控制海峡通航意味着美国随时可能被“拿捏”，特朗普倚赖的“赢学叙事”将垮塌，其本人和共和党在选举政治中的处境也将恶化。

正因如此，美伊都选择“硬刚”，并试图通过加大军事压力迫使对方让步。美国《华尔街日报》等媒体认为，特朗普政府恢复对伊海上封锁以及实施护航行动很可能让双方陷入一场“永久冲突”。

此外，美伊冲突外溢的风险仍然存在。以色列长期谋求彻底削弱伊朗，内塔尼亚胡政府在大选临近之际有趁势出击的极强动机。而一旦以色列再度“下场”，伊朗的地区盟友也门胡塞武装和黎巴嫩真主党必然出手，二者在美伊此前冲突时都曾袭击以色列，胡塞武装甚至还威胁封锁曼德海峡。英国《镜报》网站援引军事情报专家的话称，如果美伊谅解备忘录彻底破裂，冲突将在数日内“立即升级”，中东地区多国将再度卷入。

6月10日，在黎巴嫩南部塞尔巴镇，遭以军空袭的地点冒出浓烟。新华社发（阿里·哈希绍摄）

上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，美伊已陷入“袭击-报复”的恶性循环，双方冲突从试探性交火转向实质性升级，且地区内多点冲突正在成形。伊朗若认定包括海峡控制权在内的核心利益受损，可能进一步动员地区盟友协同行动，不排除冲突扩大到黎以之间、阿拉伯半岛至红海一带，甚至波及伊拉克。

来 源：新华网

原标题： 互袭加封锁，美伊退回“谅解”前？

本文转自：温州新闻网 66wz.com