事关房子、车子、收入、假期！未来5年将有这些变化
7月13日，国务院发布关于《扩大消费“十五五”规划》的批复，明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。这是新中国成立以来第一份国家级消费领域五年专项规划。换句话说，国家第一次专门为“怎么让大家花钱、花好钱”出了一份五年蓝图。
《规划》提出，到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，社会消费品零售总额达60万亿元左右；服务性消费占比稳步提高，数字消费扩大，城乡区域消费差距缩小；居民收入与经济增长同步，消费底气更足、信心更强。
未来5年，你关心的房子、车子、收入、假期，将有以下变化。
住房
更好满足住房消费需求，优化保障性住房供给，因城施策增加改善性住房供给，规范发展住房租赁市场。
实施房屋品质提升工程，建设安全舒适绿色智慧的“好房子”。
稳步推进城中村、危旧房和城镇老旧小区改造，支持居民自主更新，支持老旧房屋适老化改造和智能化升级。
实施物业服务质量提升行动，拓展物业服务内容。
深化住房公积金制度改革，扩大使用范围，着力满足缴存人不同阶段的多样化住房需求。
汽车
推动汽车等消费由购买管理向使用管理转变，分年限保障“久摇不中”无车家庭购车需求，探索实行城区、郊区差异化车辆购置指标管理方式。
加强公共停车场、充电设施、高速公路服务区等设施更新改造。
扩大汽车消费，推进汽车流通消费领域全链条创新发展，促进二手车流通，拓展汽车改装、租赁、赛事及房车露营等汽车后市场消费。
开展汽车流通消费改革试点。支持有条件有意愿的城市在清理汽车流通消费限制措施、活跃二手车市场、提升报废车资源循环利用水平、发展汽车后市场、构建汽车全生命周期信息体系等方面改革创新、先行先试。
完善汽车维修和改装管理。加快新能源汽车维修技术标准体系建设。
建立分级分类汽车改装行业管理机制，制定符合国情的车辆改装技术标准。
加强房车露营基地建设。支持建设不同类型、不同档次、特色突出的自驾车旅居车等露营营地。完善露营营地管理要求，配齐环卫等相关设施，规范游客行为。
支持开展新能源汽车、智能网联汽车等领域新型汽车赛事活动。
收入
健全按要素分配政策制度，促进多劳者多得、技高者多得、创新者多得。
完善劳动者工资决定、合理增长、支付保障机制。
健全最低工资标准调整机制，稳步提高最低工资标准，加强企业工资分配宏观指导。
持续改善小微企业和个体工商户经营环境。
促进房地产市场持续健康发展，持续巩固资本市场稳中向好发展态势，多渠道增加城乡居民财产性收入。
加强税收、社会保障、转移支付等再分配调节。
假期
全面落实劳动法，切实保障劳动者合法休息休假权益。
推动修订《职工带薪年休假条例》，严格落实职工带薪休假制度，增强制度执行刚性。
鼓励单位和职工将带薪年休假与传统节日、地方特色活动相结合，安排弹性错峰休假。
支持有条件的地方推广中小学春秋假。
来 源：央视网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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