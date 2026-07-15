新华网 2026-07-15 10:06:59

一项于13日公布的最新民调结果显示，与3月底相比，现阶段更多美国民众预计“美国对伊朗的军事介入”还将持续一段时间，占比从65%升至79%。

一项于13日公布的最新民调结果显示，与3月底相比，现阶段更多美国民众预计“美国对伊朗的军事介入”还将持续一段时间，占比从65%升至79%。

该民调由路透社与益普索集团联合进行，共有1019名美国成年人参与。民调显示，仅18%的受访者预计伊朗战事“会在数周内迅速结束”。此外，仅37%的受访者支持美国打击伊朗；60%的受访者预计，未来一年美国油价仍将因伊朗战事上涨；约半数受访者认为，美国对伊朗动武得不偿失。

这是6月7日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者李睿摄

据路透社报道，今年2月伊朗战事爆发后，美国总统特朗普的民意支持率持续在低位徘徊。油价高企和生活成本上升等问题让特朗普所在的共和党在今年国会中期选举中面临严峻挑战。

美国和伊朗上月远程签署谅解备忘录。作为第一步，伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡，美国将立即解除海上封锁。然而，美国上月26日以伊朗攻击霍尔木兹海峡商船为由，恢复对伊军事打击。特朗普本月13日称，将恢复对伊朗的海上封锁，并将对所有经由霍尔木兹海峡运输的货物收取20%的费用。美国《纽约时报》13日报道，特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。

来 源：新华网

原标题： 民调：近八成美国人预计伊朗战事还将持续

作者 海洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com