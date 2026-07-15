中国空调热销欧洲调查

新华网 2026-07-15 10:11:05

近期欧洲极端高温天气常态化，带动中国空调产品在当地市场热销。这波热销，源于中国家电品牌前瞻的合规布局、本土化定制研发能力与高效协同的跨境供应链体系，精准承接了欧洲市场供需缺口。

近期欧洲极端高温天气常态化，带动中国空调产品在当地市场热销。这波热销，源于中国家电品牌前瞻的合规布局、本土化定制研发能力与高效协同的跨境供应链体系，精准承接了欧洲市场供需缺口。

热浪引爆空调出海

今年夏季，欧洲极端高温天气频发、强度显著提升。据世界天气归因联盟监测数据，今年6月法国、德国、意大利、西班牙等多国气温较季节均值偏高5至12℃，多项历史气温纪录接连被打破。

6月23日，在法国巴黎，人们在埃菲尔铁塔前的喷泉区域消暑休闲。新华社记者邬惠我摄

以往欧洲夏季高温周期短，民众主要依靠风扇、开窗通风等传统方式消暑，空调属于非必需可选消费品。

据国际能源署（IEA）2025-2026年统计数据，全欧家庭空调平均普及率仅约20%；南欧意大利、西班牙渗透率相对较高，分别约为50%、40%，英国、德国等西欧国家普及率仅3%-5%，法国环境与能源管理署数据显示，当地住户空调安装率区间为18%-26%。随着极端高温愈发频繁，传统降温方式已无法满足居住舒适与健康需求，安装空调正成为越来越多欧洲家庭的必选项。

公共场景需求同步释放。法国卫生部长斯特凡妮·里斯特于6月28日表示，政府紧急采购3万台空调以应对下一波高温热浪。巴黎第十七区也紧急采购海尔空调，安装于该区下辖学校。

需求集中爆发的同时，欧洲本土产能短板全面凸显，市场供需严重失衡。据欧洲家电协会统计，欧洲空调年产能仅320万台，而年均市场需求超1000万台，超六成市场缺口依赖进口填补。

旺盛的需求直接拉动中国空调对欧出口大幅增长。海关总署数据显示，2026年上半年中国对欧盟空调出口额达37.6亿美元，同比增长43.2%；其中适配租房、老旧住宅场景的移动空调出口增幅超70%，两项数据均创下历史新高。从国别来看，今年前5个月，中国对法国、荷兰、比利时空调出口额同比翻倍，对西班牙、德国等中南欧核心市场出口保持两位数稳健增长。

各大平台、品牌及物流端运营数据，进一步印证欧洲空调市场的火热态势。京东旗下欧洲线上零售平台Joybuy提供的数据显示，6月19日至25日高温期间，该平台空调产品销量较6月首周增长近40倍，恰逢Joybuy开启“夏季黑五”年中购物节，美的PortaSplit分体空调销量增长近42倍。美的方面透露，2026年PortaSplit出货量已超20万套，销量较去年实现翻倍。海信披露，今年前6个月欧洲市场整体呈现快速增长状态，西欧市场销量同比增幅超20%，法国市场增幅突破100%。物流端，菜鸟依托欧洲28座海外仓布局，今年6月移动空调出库量同比暴涨18倍，空调配件出库量同比增长12倍，英国、德国、波兰成为核心需求市场。

供需失衡之下，欧洲本地市场已出现货源紧张问题，不少民众在社交平台分享空调抢购经历，市场甚至出现黄牛加价倒卖的现象。记者了解到，为快速填补市场缺口，海尔、美的、海信等中国头部品牌均开启国内工厂加急排产模式。据透露，国内新增产能最快将于8月批量运抵欧洲。

中国空调缘何热销？

中国空调产品在欧洲市场热销，源于行业提前研判政策走向、企业坚持技术创新、跨境供应链高效协同。

记者从中国家用电器协会了解到，欧盟依托F-Gas等法规持续收紧碳减排及含氟制冷剂管控要求，逐步压缩高GWP（全球变暖潜能值）制冷剂的使用范围，并计划在2050年全面淘汰传统HFCs传统合成制冷剂。新规并非简单要求替换制冷剂，而是对空调生产的安全标准、制造工艺、产线设备、供应链配套及产品认证提出全维度改造要求，行业准入门槛显著提高。

中国家用电器协会副秘书长窦艳伟介绍，针对欧洲严苛的环保合规要求，中国家电行业十余年前便启动制冷剂绿色转型，提出零ODP（臭氧层消耗潜能值）和极低GWP值的R290天然制冷剂解决方案。依托多方支持，行业完成基础性应用技术研发、产线改造、标准更新等系统工作，积极布局后HFCs时代的制冷剂技术。经过十余年家电行业和相关方的共同努力，采用R290制冷剂的空调已实现规模化上市，该制冷剂GWP值仅为3，契合欧盟低碳与制冷剂管控长期要求。

奥维云网（AVC）大家电事业部副总经理杨超分析，F-Gas法规升级成为中外品牌拉开竞争差距的重要节点。相较日韩及欧洲本土品牌，中国空调企业凭借充足技术储备、成熟量产能力与完备供应链体系，快速完成技术与产线升级。

在环保合规基础之上，国内企业改变通用机型出口思路，结合当地建筑标准、气候环境、用电及居住特征，围绕安装改造、能效、噪音、合规落地四大需求开展定向研发，针对不同消费群体打造差异化产品矩阵。

格力有关负责人介绍，已在环保冷媒R290、极限温度不衰减、光伏直驱等技术领域提前布局。结合不同的用户痛点，格力精准匹配产品：移动空调适配租房人群免安装、易挪动的需求；A+++能效分体机兼顾公寓用户对静音、节能的要求；R290热泵热水器与多联机组合，则为自建房提供冷暖、热水一体化集成系统。

美的相关负责人表示，欧洲空调市场长期存在传统空调安装审批流程繁琐、人工成本高昂，叠加老旧建筑外立面管控、租赁住宅安装受限等用户痛点。美的针对性推出PortaSplit空调，产品无需审批、无需打孔、无需专业安装，用户可以快速完成安装和拆卸，大幅降低了使用门槛，同时兼顾出色的制冷能力、能效表现与静音效果。

安装工是欧洲空调市场的关键推介群体。海尔依托意大利、法国等多国安装工的一线实操反馈，针对性定制EXPERT系列空调。产品采用单螺钉模块化可拆卸结构，大幅简化安装与检修流程，同时优化拆机清洗方式，可解决空调积污异味问题，支持用户自主清洁，降低售后维保成本。此外，海尔Pearl Premium系列全系达到欧盟A+++顶级能效，适配欧洲低碳政策，有效降低用户日常使用能耗成本。

海信有关负责人介绍，面向高端市场推出Air Master（U8）系列产品，全系达到欧盟A+++顶级能效；面向大众家庭推出Uni系列，凭借易安装、易拆洗的产品优势，成为主流家用机型；免安装移动空调依托小型化变频、微型净化、低噪压缩机组等专属技术，契合欧洲高温刚需；商用热泵与中央空调产品线，则聚焦欧洲新能源升级与低碳改造需求，适配当地采暖、制冷双向需求，已在匈牙利、波兰等国商用项目实现批量落地。

7月1日，米兰LEROY MERLIN家装建材连锁商超在售的海信空调。（企业供图）

跨境供应链能力成为空调产品海外交付的重要保障。移动空调对仓储、物流、末端配送要求较高，菜鸟在欧洲布局28座海外仓，覆盖英、德、法、西等核心区域，实现本地备货、隔日配送，并运用AI与机器人技术优化仓储、拣选、配送全流程，保障订单履约。菜鸟海外供应链副总经理孙蓓蓓表示，中国空调在欧洲热销，是产品适配本土需求与供应链高效运转共同作用的结果。

菜鸟位于马德里的分拨中心。（企业供图）

服务支撑长效发展

短期销量暴涨，并不代表品牌能够实现长期本土化经营。随着欧洲相关法规持续升级、市场竞争日趋规范化，服务已从市场竞争的加分项，转变为品牌扎根当地、实现可持续发展的核心抓手与必答题。

跨境电商资深从业者李先生认为，当前欧洲消费者选购家电，已不再单纯比价、比参数，而是更加看重产品环保合规性、技术标准，以及品牌对当地就业、区域经济的正向价值。他认为，产品质量仅是市场准入基础，深度适配本土规则、落地全周期本地化服务，是品牌长期扎根的核心。

“欧洲消费者愿意为优质服务付费，核心取决于服务价格透明度、服务范围清晰度、本地语言客服配套以及售后快速履约能力。”北京见微睿行创始人、CEO文建平建议中国品牌布局欧洲市场需前置服务思维，从初期就将服务嵌入销售全链路，优先搭建重点国家本地服务商网络，避免出现“先做销量、后补售后”的问题。

中国建筑科学研究院首席专家、全国工程勘察设计大师、中国建筑学会暖通空调分会主任委员徐伟指出，目前国产空调可满足欧盟基础法规要求，但高端中央空调等大型设备对本土化定制设计、现场安装调试、长期维保、合规回收的全流程服务能力要求极高，这是当前中国品牌深耕欧洲高端市场面临的核心考验。

文建平建议，家电行业需搭建分层化、标准化服务框架，针对不同品类空调制定专项服务规范，补齐多语种对接、原厂配件保障、合规废旧家电回收等配套能力，这是中国品牌从“出口品牌”转型为“欧洲本地经营品牌”的关键。

来 源：新华网

原标题： 中国空调热销欧洲调查

记者 赵秋玥

本文转自：温州新闻网 66wz.com