雨中接力守护 警民合力救援急症老人

掌上鹿城客户端 2026-07-15 11:09:00

“警察同志快来！公园里一位老人突然倒在地上不停抽搐，人已经意识模糊了。”近日，温州市鹿城区南门派出所接到一群众紧急求助，称一老人倒在雨中不省人事。

“警察同志快来！公园里一位老人突然倒在地上不停抽搐，人已经意识模糊了。”近日，温州市鹿城区南门派出所接到一群众紧急求助，称一老人倒在雨中不省人事。

警情就是命令，南门所民警火速奔赴现场，同步启动紧急救援处置流程。抵达现场后，民警立即俯身查看老人情况，并提醒围观群众：“大家不要随意挪动老人，等待医护人员专业救援！”同时第一时间安排辅警前往公园出入口等候接应120医护人员,全力抢抓黄金救治时间。

此时突然下起大雨，冰冷的雨水不停落在倒地老人身上。民警和现场群众见状立刻撑开雨伞上前接力守护，尽可能为老人阻挡风雨。在滂沱大雨中搭建起一处“临时急救区”，在冰冷的风雨里涌起阵阵暖意。

随后医护人员赶赴现场处置，确认老人各项体征稳定后启动转运送医工作。

来 源：掌上鹿城客户端

原标题： 雨中接力守护生命 鹿城南门派出所与市民合力救援急症老人

本文转自：温州新闻网 66wz.com