“存100万元解锁5.25%利息”不实（2026·07·15）

全国网络辟谣 2026-07-15 17:59:55

辟谣 “存100万元解锁5.25%利息”不实

详情：近期，有不法分子利用第三方互联网平台及社交媒体等渠道，冒用国有商业银行名义，发布“存100万元解锁5.25%利息”“固定年化收益5%”等虚假高息收益广告，并且以此诱导消费者添加微信等联系方式，进而推介境外保险产品或者投资境外平台项目等，牟取高额佣金甚至实施诈骗。经核实，当前不存在此类存款产品，相关宣传均为虚假信息。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行发布风险提示，请消费者切勿轻信以“国有大行高息定存”或类似高收益宣传为噱头的引流信息。对于明显高于市场正常水平的收益承诺，应保持高度警惕，谨防落入非法集资或诈骗陷阱。（来源：新华社）

辟谣 沈阳辟谣“全城停水”

详情：近日，有关“沈阳全市停水”的消息在多个微信群、短视频平台流传。对此，沈阳水务集团发布公告称，该网传信息为谣言。目前沈阳市各水厂、供水管网、泵站运行平稳，不存在全市范围停水安排。仅个别小区因暴雨停电、管线抢修出现短时局部停水，各营业分公司均第一时间开展送水、抢修保障工作，全力快速恢复供水。全市停水、检修等重要通知，仅通过集团官方公众号发布，非官方渠道消息请勿轻信转发。（来源：辽宁互联网联合辟谣平台、沈阳市网络辟谣平台、“沈阳水务”微信公众号）

科普 强降水汛期的食品安全知识请查收

详情：近期强降水及洪涝灾害频发，在生活水平与救灾保障能力显著提升的当下，食品安全风险形态已发生变化。为精准防范新风险，现重点提示如下：

应急食品甄别与食用安全风险

断水断电、缺乏冷藏条件时，应首选热加工食品，务必现做现吃，不存放剩菜。应急救灾食品可优先选择预包装食品和瓶（桶）装水，既方便又安全。野外生存食物短缺时，可采集认识的野菜、野果充饥，但务必仔细甄别，严防误食有毒植物；灾后野生蘑菇中毒风险极高，切勿采食。对于被洪水浸泡过的食品，原则上都应废弃。

“冰箱是保险箱”的认知误区风险

断电情况下，冰箱仅能维持冷藏约4小时、冷冻约24小时的相对低温。一旦超时，冷冻食品解冻后细菌将快速繁殖，且某些致病菌（如李斯特菌）在低温下仍可缓慢生长。很多人误以为“化冻后重新冻回去就没事”，或“拿出来闻闻没味就能吃”。断电超时的冷藏冷冻食品，不应仅凭感官判断，应果断弃用。

救灾方便食品的营养失衡与单一依赖风险

饮食结构长期单一，易造成蛋白质、维生素、膳食纤维等营养素摄入不足，降低受灾群众抵抗力，间接增加患病风险。对于儿童、老人及基础疾病患者，在进入较长时间的安置阶段后，应有意识地搭配营养强化食品、复合维生素补充剂等，均衡膳食营养。

灾后心理应激性饮食行为风险

焦虑、恐慌等心理应激状态下，部分受灾群众可能出现暴饮暴食、过度饮酒（误信酒精可体内杀菌），或轻信“防病偏方”服用不明草药等危险行为。酒精不能预防或治疗食源性疾病，任何“防病偏方”未经科学验证均不可信，需保持理性饮食和良好心态。

捐赠食品的安全性筛查责任风险

接收捐赠食品时，发放方和使用方均应核查保质期、包装完整性及储存状态，胀袋、漏气、霉变、过期食品必须剔除，不可因“爱心”而降低安全标准。

特别提醒

汛期期间，若出现发热、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等疑似食源性疾病症状，应立即前往正规医疗机构就诊，并主动向医生说明近期饮食及饮水情况，以便及时获得针对性诊疗。（来源：“食安中国”微信公众号）

通报 河南信阳市通报9起“清朗”行动典型案例

详情：按照河南省委网信办“清朗”系列专项行动工作要求，信阳市县网信、公安等部门密切协同，持续深化网络乱象整治，线上线下联动，严厉打击假冒仿冒账号名称、编造传播网络谣言、虚假营销、侵害未成年人身心健康等典型问题。根据工作进展，现通报9起典型案例：

一、假冒仿冒账号名称

1.信阳属地APP个人账号“**新闻播报”，在账号名称中违规使用“新闻”“播报”等具有新闻媒体属性的表述，误导网民，扰乱网络传播秩序。信阳市网信办责令平台依法依约予以关闭。

2.信阳属地APP个人账号“**武警”，违规在账号名称嵌入党政军机关等官方机构信息，仿冒官方标识，误导网民，混淆视听。淮滨县网信办责令平台依法依约予以关闭。

二、编造发布虚假不实信息

3.网民杜某某用网络账号“秋**叶”发布一段麦田起火短视频，称“小麦起火了，火海抢收麦子”，并通过评论回复事发信阳息县某地。经核实，当地并未发生此类火灾警情。息县公安局对其予以行政处罚。

4.浉河区网民蒋某某用网络账号“海**业”搬运外地视频并配文称“信阳下雨，大家快来捡鱼”，引发网民关注讨论。经核实，该视频内容为拼凑转载、虚假营销。浉河区公安局对其予以行政处罚。

5.罗山县网民陈某某拍摄罗山县一起交通事故视频后，未加核实，编造“两名司机死亡”的虚假内容，用网络账号“沙**送”进行发布。经核实，该交通事故并未造成人员死亡。罗山县公安局对其予以行政处罚。

6.平桥区网民许某某转载外地交通事故视频，误导辖区网民群众，扰乱网络传播秩序。平桥区网信、公安联合对其进行批评教育，责令其清理相关内容，消除负面影响。

7.光山县网民朱某某为营销引流，用网络账号“朱**茶”编造发布“高考中45人丢失准考证、32人准考证过期”的虚假文案，光山县公安局对其予以行政处罚。

三、传播涉未成年人不良导向内容

8.光山县网民胡某某为博取眼球，编造发布“光山县某乡镇存在人贩子偷抢学生并贩卖器官”的涉未成年人谣言信息。光山县公安局对其予以行政处罚。

9.平桥区网民杨某某为吸引关注、博取流量，用网络账号“杨*毛”发布涉未成年人不良导向的视频。平桥区网信、公安联合对账号持有人进行批评教育，责令其清理相关内容，消除负面影响。（来源：“清朗河南”微信公众号、“信阳网信”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

原标题： “存100万元解锁5.25%利息”不实（2026·07·15）

本文转自：温州新闻网 66wz.com