温州日报 2026-07-16 08:17:47

跳出单一市域、立足温州、服务浙南闽北赣东、链接全国资源——东南Token运营中心以“东南”为定位，努力打造区域Token资源组织节点和应用枢纽。

温州网讯 聚合平台AI工具，小白也能一键生成超长连贯交互式剧情视频；接入AI报价智能体，泵阀企业非标产品报价从一两天缩短至半小时——昨天上午，东南Token运营中心在温州正式启动，统一服务门户“词元天下”网站同步上线。该中心定位为浙南、闽北、赣东区域算力与Token服务枢纽，依托天翼云“息壤”底座和“星辰TokenHub”统一接入能力，致力于让企业像用水用电一样安全、便捷、实惠地使用AI算力和模型。

Token，是大模型处理和生成信息的基础计量单位。Token经济的本质，是将电力、算力、模型、数据和应用场景转化为可计量、可调度、可结算、可持续的机器智能服务。企业每调用一次大模型、使用一次智能体，背后消耗的正是Token。

当前，温州正全力打造人工智能创新发展先行市和“AI示范应用第一城”。跳出单一市域、立足温州、服务浙南闽北赣东、链接全国资源——东南Token运营中心以“东南”为定位，努力打造区域Token资源组织节点和应用枢纽。

“这既是顺应技术和产业变革，也是回应广大中小企业低成本、便捷化‘用智’的现实需求。”温州词元天下科技有限公司董事长、温州市数据集团总经理余仰望表示。

当前人工智能产业竞争，正从比模型参数、比算力规模，转向比谁能以更低成本、更高效率生产和使用“有效Token”。与此同时，全国算力供需仍存结构性错配：能源和算力富集地区有产能、缺场景，东南沿海制造业和跨境电商企业有场景、有需求，却面临模型选择难、调用成本高、资源衔接散、合规保障不足等共性难题。

温州庞大的鞋服、阀门、汽车零部件等产业需求和大批企业出海业务，恰好能够承接和消化这些产能。作为区域枢纽，中心既可承接消纳富余算力，也能帮助温州整合全国算力资源、培育本地Token流通产业，在夯实本地绿色算力基础上，进一步丰富高端智算供给结构、持续降低企业用智成本。运营中心将在其中承担“组织者、批发商、消纳入口”三重职能。

这一布局背后有强力支撑：绿电、治理、场景需求和市场机制形成闭环。据温州市数据局（市人工智能局）局长孙祥光介绍，温州系统布局“核风光水蓄氢储”全链条新型能源体系，2025年全市总装机容量达2084万千瓦，接近三峡电站装机容量，其中清洁能源装机容量占比45.1%，为发展低成本、低碳算力提供支撑。数安港已形成数据合规、可信流通和审计治理基础，能够为Token跨区域调用、绿色认证和企业出海提供保障。同时，据头部云厂商数据，温州制造业领域Token消费量今年一季度环比增长2261%，电商直播增长1110%，OPC增长706%，市场需求强劲。

余仰望介绍，中心不追求自建全部算力和模型，而是重点做好资源聚合、智能调度和运营服务。平台核心功能为“六个统一”：统一API入口、模型路由、Token计量、费用结算、政策抵扣、安全审计。平台覆盖开源、闭源及第三方Token服务，兼容DeepSeek、Qwen、GLM等100多款主流大模型，企业只需接入一次即可开箱使用，所有用量、费用、优惠政策一目了然，安全合规有保障。

针对Token价格不透明等问题，平台实现“企业选任务，平台选模型”——企业只需提出需求，平台自动匹配最优模型，在确保体验不降级前提下帮企业把Token开销降到最低。平台还将推动智能体互联互通，促进不同智能体间能力调用与任务协同。面向不同客户，平台提供普惠包、按需套餐和专属定制三类服务，使用者可在线一站式完成算力、模型和应用整体交付，并直接使用Token券在线抵扣费用，让用AI像用水用电一样方便、透明、省钱。

来 源：温州日报

原标题： 让企业像用水用电一样用AI 区域人工智能服务组织调度新枢纽落地温州

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com