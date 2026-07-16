温州日报 2026-07-16 08:17:48

本次活动涵盖闽南语音乐荟、短视频大赛、台湾青年音乐人驻唱、两岸青年体验营等多元板块，吸引400余名台胞台青参加，共同传承和传播闽南文化。

温州网讯 昨天上午，国台办例行新闻发布会上，发言人朱凤莲表示，7月20日至25日，温州洞头将举办两岸半屏山闽南语音乐季活动。本次活动涵盖闽南语音乐荟、短视频大赛、台湾青年音乐人驻唱、两岸青年体验营等多元板块，吸引400余名台胞台青参加，共同传承和传播闽南文化。

“半屏山，半屏山，一半在洞头，一半在台湾。”一句流传已久的民谣，道尽两岸割舍不断的山海羁绊与血脉乡愁。洞头半屏山壁立东海，素有“神州海上第一屏”美誉；台湾高雄左营半屏山静立莲池潭畔，两山形意契合、隔海呼应，跨越海峡遥遥相望，默默镌刻着四十载两岸乡情相融、山海相拥的温暖印记。

依托得天独厚的地缘、人缘、文缘优势，近年来，温州与台湾深耕经贸合作、文化交流、青年创业等领域，商贸、文旅往来持续活跃。作为两岸民间交流的重要平台和特色品牌，“两岸半屏山”系列交流活动已连续举办15年，累计吸引近3700名两岸同胞参与，在经贸、文化、旅游等多领域结出合作硕果。

本次活动以“1+N”形式串联多场青年主题活动，以主题音乐会、青年乡音驻唱、新媒体创作比赛为载体，吸纳台湾音乐人、创业青年在洞头创新创业。活动还将通过抖音、小红书、Instagram、X、YouTube等海内外社交平台同步传播，让两岸青年的创意与热情跨越海峡，吸引更多台湾青年融入浙江发展浪潮。

作为本次音乐季活动的重磅亮点，“海浪的情书”双屏闽南语音乐荟将于7月20日（星期一）19:30—21:00在洞头东沙不夜港浪漫上演。届时，两岸音乐人将同台献唱，共赴一场温情而热烈的夏日之约。

来 源：温州日报

原标题： 国台办推荐 两岸半屏山闽南语音乐季活动下周洞头开启

通讯员 方莹莹 记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com