温州日报 2026-07-16 08:18:00

第九届鲁迅文学奖评选结果在北京正式揭晓。温州作家哲贵凭借短篇小说《彼此》荣获短篇小说奖，为温州文学再添一座沉甸甸的奖杯。

温州网讯 昨天，第九届鲁迅文学奖评选结果在北京正式揭晓。温州作家哲贵凭借短篇小说《彼此》荣获短篇小说奖，为温州文学再添一座沉甸甸的奖杯。

鲁迅文学奖由中国作家协会主办，每四年一届，设有中篇小说、短篇小说、报告文学、诗歌、散文杂文、文学理论评论、文学翻译七大类，每个奖项获奖作品不超过5部，是我国文学界最高荣誉之一。

哲贵本名黄哲贵，1973年生于浙江温州，现任浙江省作家协会副主席、《江南》杂志主编。多年来，他以温州老城区信河街为文学地标，构筑了独具辨识度的“信河街系列”，代表作有《猛虎图》《金属心》等，深度刻画了温州商人群体在时代洪流中的精神嬗变。此次获奖的短篇小说《彼此》，正是“信河街系列”的新篇章。作品将中国式家庭在近几十年剧变中的人和事熔铸一炉，以细腻而冷峻的笔法写尽一对温州父子从隔阂到默契的心路历程，在强烈的现实关怀中对人性、生命发出深刻叩问。

“人到中年，这个获奖就像经历过一次期中考，中间那个‘中’。”谈及获奖心情，哲贵在接受本报记者采访时坦言，这意味着一个阶段结束了，另一个阶段又开始了。他从2006年开始练习长跑，至今已坚持整整20年。“长跑都要经过一个一个临界点，那是最艰难的时候。就在这个时候，听到边上的一声加油、一声鼓励，我就又有了力气，继续往前跑。鲁迅文学奖就是这样的喝彩，激励我在写作这条路上继续跑下去。”

谈及下一步的写作计划，哲贵透露，目前正在创作一部新的短篇小说集，呈现“12个商人故事”，写的仍是信河街。“有改革开放的故事，也有现在AI机器人的故事。”他介绍，这部作品借鉴了温州籍文学前辈林斤澜“矮凳桥风情”的写法，每个短篇独立成章，合在一起又像一个长篇，一共12篇或13篇，目前已写完近10篇，剩下的将在今年内完成。

来 源：温州日报

原标题： 温州作家哲贵摘得鲁迅文学奖短篇小说奖

笑称“人到中年，通过了一场期中考”

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com