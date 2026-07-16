掌上温州客户端 2026-07-16 08:19:06

当国内文旅市场正从“看风景”向“品情绪”深度转型之际，拥有深厚海霞精神与海防文化积淀的洞头，如何精耕“情感体文旅”，抢占新赛道？

温州网讯 当国内文旅市场正从“看风景”向“品情绪”深度转型之际，拥有深厚海霞精神与海防文化积淀的洞头，如何精耕“情感体文旅”，抢占新赛道？日前，温州理工学院联合温州市新闻传媒中心成立联合课题团队，深入洞头调研，提出了一些建议。

“这些年，洞头区先后通过国际赛事、实景演艺、海边音乐会等方式将‘情绪价值’融入文旅产业；然而作为其文化根脉的‘海防历史文化’，未能充分发挥其应有的作用赋能地方文旅，当前仍存在文化内容丰富但情感转化不足、核心项目亮眼但全域联动不足的短板。”联合课题团队主笔、温州理工学院文学与传媒学院副教授张新彤说，尽管洞头物质性海防遗存有限，但“爱岛尚武、励志奉献”的海霞精神及无数守岛故事，蕴含着“爱国热血”与“家园守护”等强烈情感元素，是开发情绪文旅的“天然富矿”。

在深入调研的基础上，联合课题团队撰写了《积极抢占“情绪文旅”新赛道以精耕“情感体验”，撬动洞头海防文旅迭代升级》的调研文章。此前，洞头社科联已以洞头社科成果要报的方式，编发了联科课题团队的报告。

从这份调研文章来看，联合课题团队给出丰富的建议。

一是情感化升级“海霞营地”。针对省海防科普中心展陈特色缺失、叙事扁平等问题，建议引进退役大型舰艇实体展陈，利用VR/AR技术重现海防战役场景，设计海防知识定向运动与船模手作课程，让游客“入景入情”。同时结合中学历史教材内容打造重点展区，运用不同年代教材实物、名师讲解视频和AI互动问答，拉近与青少年的心理距离。此外，海霞营地应重构“年轻化”“故事化”展陈，增设现役年轻女民兵展区，通过慢直播勾连故事与空间，设置情感扫码留言墙形成“情绪被看见”的仪式感。实景剧《海霞，到！》常态上演并开放游客角色扮演，推行换装入伍、升旗宣誓等强仪式感研学体验，创造可传播的“情绪爆点”。

二是构建“双核引领、全域联动”的海防情感地图。挖掘南炮台山“战时记忆”，借鉴厦门胡里山炮台“文物活化+沉浸体验”模式，系统梳理明代抗倭与解放军驻守故事，在火炮、哨所处配置NFC芯片标签，用AR技术再现历史场景，并推出“海岸防御演练”情景演艺和沉浸式剧本游，激活“第二核”。同时，在海霞营地与南炮台山间开通接驳专线、推出组合套餐，形成主题互补。尽快推出洞头海防文旅专线，设计“海防文旅护照”及个性情绪图章，引导游客集章打卡。将女民兵“头发结绳种海带”等温情故事融入民宿、餐饮和文创产业，实现“故事串景、景融产业、产业传情”。

三是激活口碑与情绪传播双引擎。建议组建“文旅宣传联盟”，在区融媒体中心设“洞头文旅内容工场”，实行“选题共策、爆款共创”。建立“流量对赌”机制，重奖十万+爆款创作者，以积分兑换政策资源。景区入口提供免费儿童推车、饮用水等暖心服务，配备“情绪顾问”，官微上线“文旅情感地图”小程序，实时推送个性化游览建议。在全岛设置“情绪打卡点”和“情绪台词墙”，同步开发专属海报与AI换装视频模板，游客扫码一键成片并分享即享现场权益，以低成本撬动社交裂变。

“转型关键在于将考核指标从游客量转向净推荐值、情感共鸣深度与复游意愿，推动景区规划从空间设计转向情感化项目设计，真正迈进文旅新时代。”张新彤这样说。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 如何精耕“情绪文旅”撬动海防文化新价值？且看这个联合课题团队给出的建议

记者 周望锟

本文转自：温州新闻网 66wz.com