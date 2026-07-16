东南Token运营中心在温州启动 打造区域人工智能服务组织调度新枢纽

温州都市报 2026-07-16 08:22:28

东南Token运营中心在温州正式启动，中心统一服务的门户网站“词元天下”同步上线，一批生态平台集中发布，算力、模型、应用和场景伙伴签约入驻。

温州网讯 让AI赋能千行百业、走进千企万户，温州迈出重要一步。昨天，东南Token运营中心在温州正式启动，中心统一服务的门户网站“词元天下”同步上线，一批生态平台集中发布，算力、模型、应用和场景伙伴签约入驻。

Token是大模型处理和生成信息的基础计量单位，企业调用大模型、使用智能体，背后消耗的就是Token。Token经济的核心，是将电力、算力、模型、数据和应用场景，转化为可计量、可调度、可结算、可持续的机器智能服务。

该中心的设立，对广大中小企业来说意味着今后不必自建算力、自研模型，可以按需采购轻量化的行业AI服务，把Token转化为看得见的效率、成本和订单。

终极目标：

让企业用AI就像用水用电一样

人工智能进入规模化应用阶段，城市之间的比拼，已不只是谁有算力、谁有模型，而是谁能把分散资源组织起来，转化为企业用得上、用得起、用得好的服务。

东南Token运营中心作为完善温州人工智能体系的一项基础工程，由国资控股的温州词元天下科技有限公司承担具体运营。在中心建设和运营初期，天翼云科技有限公司和中国电信浙江公司重点提供智算基础设施、平台能力、运维保障和生态资源支持，中国移动、中国联通同步参与门户入驻和生态共建。目前，平台已接入星辰大模型及DeepSeek、Qwen、GLM、MiniMax等100多款主流模型。

运营中心如何让企业用得起Token？

“企业只需告诉我们‘要做什么’，平台会自动匹配最合适、成本最优的模型，在确保使用体验不降级的前提下，帮企业把Token开销降到最低。”温州词元天下科技有限公司董事长、温州市数据集团总经理余仰望称，还有“模型券”等政策优惠，下一步可直接在平台抵扣，即用即享。

Token怎么用得好？

市人工智能局副局长金传拉打了个比方：一家泵阀企业，过去做一份非标产品报价，工程师要翻图纸、查工艺，花上一两天；接入报价智能体后，半小时就能出方案，而且越用越准。“中小企业用AI，就像用水用电一样——打开就能用，用了就见效。”据其介绍，目前，围绕温州优势产业的标准化行业智能体正在开发中，比如电气行业的智能报价、方案生成、质检运维；鞋服行业的AI设计、虚拟打样、素材生成；汽车零部件、泵阀行业的图纸解析、工艺优化、供应链预测；跨境电商的选品、文案、翻译、智能客服……

市政府副秘书长沈林杰现场表示，Token运营中心建得好不好，最终只看有多少Token转化为真实的生产任务？有多少企业实实在在降了成本、增了效益？有多少生态企业集聚温州？有多少温州的应用和服务走出温州、辐射东南？就是要让AI能更顺畅地进入实体经济。

特色功能：

绿色Token认证、智能体互联

温州建设东南Token运营中心，由企业需求端驱动，也有供应端的优势。

Token的源头是电力能源。近年来，温州系统布局“核风光水蓄氢储”全链条新型能源体系，其中海上风电资源独占全省一半以上，2025年清洁能源装机容量占比已超45%，为发展低成本、低碳算力提供了有效支撑。

“绿色Token认证”是运营中心的一大特色功能。这份认证，核心是说清三件事：来源可溯——Token由哪个算力中心、什么模型生产；用能可证——耗了多少电、绿电占比多少；碳排可算——对应多少碳排放。

简言之，让每一个Token都来路清楚、去向明白、经得起查。特别是对出海企业，海外客户对AI碳足迹的要求持续收紧，一份可核验的绿色凭证就是“绿色通行证”，有助于提升国际竞争力。

目前，温州已依托数安港合规底座完成认证“四步走”，下一步将联合专业认证机构，推动凭证向标准化认证升级，并计划将计量核算方法沉淀为标准，向东南区域输出绿色认证和碳核算服务。

同时，运营中心也在积极推动“智能体互联”，已与中国信息通信研究院（中国信通院）达成合作。所谓智能体互联，就是让不同主体、不同平台的智能体能够可信识别、发现、协同完成任务，逐步形成“找得到、调得动、协同好、管得住”的互联能力，推动行业智能体从单点应用走向跨主体协同。下一步，双方将围绕跨域互联，共同研究智能体互联协议和通信体系，推进身份注册、能力发现、协议适配、任务编排、安全监测等关键能力建设，探索形成全国统一的网络架构、技术标准、接口规范和数据交互规则，并在重点行业场景开展试点验证。

市人工智能局局长孙祥光表示，未来将从三个方面提升东南Token运营中心的区域枢纽能力。一是建立完善Token计量、结算、评价、绿色认证、安全审计和智能体互联的规则体系，为区域企业提供标准化服务；二是发挥自身绿电优势，建设一批算力中心，引进头部大模型能力，优先为本区域企业提供优质Token服务；三是汇聚全国优质算力、模型和Token供给，推动Token服务供需匹配。通过供给全国组织、需求区域汇聚、服务统一运营，把“东南”的区域定位真正落实为资源组织能力和产业辐射能力。

来 源：温州都市报

原标题： 东南Token运营中心在温州启动

打造区域人工智能服务组织调度新枢纽，让企业“降本增效”用好AI

记者 杨晓宴 实习生 孙艺真

本文转自：温州新闻网 66wz.com