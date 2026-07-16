温州都市报 2026-07-16 08:25:41

记者从国家统计局温州调查队获悉，6月温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.2%，环比下降0.4%。

温州网讯 昨天，记者从国家统计局温州调查队获悉，6月温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.2%，环比下降0.4%。

从同比看，CPI同比主要由能源价格拉动，能源价格上涨10.1%。扣除能源的工业消费品价格上涨1.5%。其中，受国际大宗商品价格变动影响，其他饰品、黄金饰品价格分别上涨37.0%、25.7%。服务价格上涨1.0%。其中，飞机票、旅行社及其他旅游服务价格分别上涨13.3%、5.4%。

食品价格则同比下降1.2%，降幅收窄0.5个百分点。其中，猪肉、鲜菜、水产品价格分别下降9.0%、2.1%、0.3%；鸡蛋、鲜果价格分别上涨4.3%、2.8%。

CPI环比下降主要受能源及工业品价格回落影响。受国际原油价格波动影响，能源价格下降2.9%，其中汽油价格下降4.9%。扣除能源的工业消费品价格下降0.4%。受国际金价下行影响，黄金饰品价格下降7.3%。

食品价格则较上月下降0.1%。其中，鲜菜、薯类、猪肉价格分别下降1.3%、1.3%、1.2%；蛋鸡存栏处于低位，叠加高温产蛋率下降，鸡蛋价格上涨5.5%。另外，服务价格下降0.1%。受航空公司下调燃油附加费、淡季出行需求有所回落等因素影响，飞机票、在外住宿和旅行社及其他旅游服务价格分别下降8.7%、6.4%和0.4%。

来 源：温州都市报

原标题： 6月温州CPI同比上涨1.2%，环比下降0.4% 最大影响因素是能源价格

记者 杨晓宴 实习生 孙艺真 通讯员 江秀

本文转自：温州新闻网 66wz.com