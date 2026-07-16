温州都市报 2026-07-16 08:37:47

活动组委会宣布活动时间调整，将于7月17日至20日连续4天加开活动场次，让亲子家庭继续体验园博园自然科普与户外运动的暑期趣味。

温州网讯 “瓯越寻宝记”园博园亲子趣味定向活动，因台风临时取消。昨天，活动组委会宣布活动时间调整，将于7月17日至20日连续4天加开活动场次，让亲子家庭继续体验园博园自然科普与户外运动的暑期趣味。

据了解，活动延续错峰开展模式，分为上午7时至10时30分、下午3时至6时两个时段，避开正午高温，保障游玩舒适度。活动全程免费参与，仅收取可原路退还的指卡押金，完赛家庭可领取纪念奖牌、完赛证书及完赛奖品。活动现场配备医护人员、安全员与饮水补给点，全方位筑牢安全保障。

目前活动支持现场报名，市民无需提前预约，可在活动时间内直接携孩子前往园博园南园参与寻宝闯关。

“瓯越寻宝记”园博园亲子趣味定向活动暨浙江省第六届儿童定向嘉年华（温州站）是本届园博会暑期重磅亲子IP活动。活动于7月4日正式启幕，已顺利完成7月4日、5日两期场次，凭借沉浸式寻宝闯关、寓教于乐的科普形式收获市民好评，累计吸引近700名大小游客参与，成为温州暑期户外研学的热门打卡活动。

当期活动中，园博园南园凭借优美的生态环境和丰富的特色点位，为亲子家庭打造了优质的活动场景。赛事依托儿童花园、岩石园、葳蕤馆等场地，分设不同年龄组别，适配低龄孩童趣味体验与青少年深度探索的双重需求。

本次活动由温州市新闻传媒中心、温州市体育局主办，温州都市报承办，温州市定向运动协会协办。

来 源：温州都市报

原标题： 园博园“瓯越寻宝记”明起连开4天

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com