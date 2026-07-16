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入伏首日三伏贴热度爆棚 市中医院单日贴敷破千人次

温州都市报 2026-07-16 08:37:47
昨天正式入伏，温州市中医院六虹桥院区三伏贴迎来客流高峰，当日贴敷人数突破1000人次。

　　温州网讯 昨天正式入伏，温州市中医院六虹桥院区三伏贴迎来客流高峰，当日贴敷人数突破1000人次。

　　今年该院多项服务全面升级。一楼综合服务中心开通冬病夏治一站式通道，设置4个体质辨识窗口，中医师一对一辨证，定制专属敷贴方案，开单、问诊流程高效分流。5楼贴敷区细化五大专区，分设男女综合、小儿、鼻炎、睡眠通道，女性专区排队最为集中。该院诊疗方案同步革新，推出了“点穴—中药涂擦—贴敷”联合疗法，疏通经络助药力渗透；针对多病共存市民，全新上线隔物灸高端定制服务，个性化调理受到好评。

　　今年三伏天比去年多10天，三伏贴集中贴敷日为7月5日、15日、25日，8月4日、14日。医生提醒，初伏是冬病夏治黄金期，三伏贴适合鼻炎咳喘、脾胃虚寒、颈肩寒湿、体虚畏寒等人群；贴敷后2～4小时避免受凉，饮食忌生冷海鲜，孕妇、皮肤破损者需先咨询医师。

来　源：温州都市报

原标题： 入伏首日三伏贴热度爆棚 市中医院单日贴敷破千人次

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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