温州都市报 2026-07-16 08:43:32

近日，瑞安塘下的陈女士拨打热线求助，称自己租了几年的房子，退租时发现多缴了不少电费，而出租方不愿退回。

温州网讯 近日，瑞安塘下的陈女士拨打热线求助，称自己租了几年的房子，退租时发现多缴了不少电费，而出租方不愿退回。

承租方：退租时才发现多缴了4万多千瓦时电费

陈女士2022年在塘下镇鲍田南河村租了一处房子做厂房，直到2026年6月4日搬走。在此期间，出租方陈先生按月发电费账单给陈女士，陈女士按时缴电费。

“我们有一个总电表，我搬进来之后自己安装了一个电表，从此总电表下面有3个分电表。房东每次让我缴电费，我都按时缴的。到我要搬走的时候一算，发现这几年多缴了不少电费。”陈女士告诉记者，按照陈先生每月发的电费单，她合计缴了27万多千瓦时的电费，但是根据自己的记录，实际上只用了23万多千瓦时的电。

陈女士拍给记者的电费单显示，她在每月的电费单上都标注了自己当月的用电量。记者根据陈女士的记录算了一下，这几年陈女士的用电量是25万多千瓦时。

出租方：她的厂房一天到晚生产，有时通宵作业

出租方陈先生接受采访时对陈女士的说法予以否认。陈先生表示，电表不可能出错，陈女士用了多少电自己清楚。她的厂房一天到晚生产，有时甚至通宵作业。

陈先生称，自陈女士2022年搬入以来，电力部门的电费清单已全部打印出来，每月用电度数均有记录。关于电费计算方式，陈先生表示，每月电力部门的信息会发到他手机上，他会去抄表并拍照发给陈女士，电费按每千瓦时0.85元计算。陈先生对陈女士声称用电量多出4万多千瓦时的说法表示不解。陈先生还提到，承租房子第一年，因旧电表存在一定误差，陈女士买了新电表并自行安装。

陈先生告诉记者，此前调解过程中陈女士未提及多出如此多电费的问题，不清楚对方是如何得出这一结论的。陈先生表示，所有相关资料已提交法院，案件将由法院审理。

村干部：承租方认为退还金额过低，不接受调解

南河村一名负责调解的村干部接受采访时介绍了相关情况。据该村干部介绍，陈女士的厂房用电分为三块，分别由出租方自用、另一家厂使用以及陈女士使用。陈女士从电表拉出的清单显示，认为可能存在偷电漏电情况，因为多个月份的电费中，其他两家仅缴纳少量电费，而陈女士承担了大部分。

该村干部表示，陈女士未能提供明确证据，如视频或电表截图，以证明每日用电量。此外，陈女士未安装监控设备。她曾反映电表安装在出租方处，被木板遮挡无法查看。

村干部在调解过程中，根据陈女士提供的电费清单进行了核对，发现仅有一两处电费支出与实际缴纳金额不符。基于此，村干部提出了调解方案：出租方退还陈女士多缴的电费，金额为几千元。陈女士认为出租方应退还数万元，不接受该调解方案。

“后来陈女士咨询了律师，表示要起诉，不再接受村里调解。后续情况我就不清楚了。”该村干部说道。

目前，该纠纷已进入司法程序，双方争议将由法院依法裁决。

来 源：温州都市报

原标题： 退租时发现多缴了4万多千瓦时电费？ 厂房出租方：不清楚对方如何得出这一结论，所有资料已提交法院

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com