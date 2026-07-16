温州都市报 2026-07-16 08:51:35

新婚在即，却因酒店预定婚庆一站式服务突发变故，对接销售人员失联，款项被其私自侵占，酒店以员工私下交易、公司未收款为由拒绝履约。

温州网讯 新婚在即，却因酒店预定婚庆一站式服务突发变故，对接销售人员失联，款项被其私自侵占，酒店以员工私下交易、公司未收款为由拒绝履约。近日，鹿城区人民法院审结一起服务合同纠纷案，依法判决解除双方服务合同，酒店返还原告90%合同款项17874元，并按合同约定支付20%合同款项的违约金3972元。

2025年6月，小伙王某为筹备婚礼，到某酒店咨询婚庆服务，在销售经理张某的推介下，王某选定婚庆一站式服务。此后张某持续对接服务细节，根据王某的要求对接预定主持、摄影摄像等相关合作商。7月，双方在酒店经营场所正式签订婚庆服务合同，王某按约付款19860元，张某在合同文本及收款收据上均加盖酒店预定专用章。

2026年1月，王某婚期将至，准备敲定婚庆服务细节时，却发现怎么也联系不上张某。王某联系该酒店，酒店方以王某系与张某私下交易，与其无关为由，拒绝履行合同。原来，王某的款项被张某私吞，未上交酒店。王某无奈之下自行对接了前期已预定的婚庆服务合作商，才得以如期举办了婚礼。因协商退款事宜未果，王某将该酒店诉至鹿城法院。

法院经审理认为，张某作为该酒店的销售经理，在经营场所内使用酒店专用印章对外签订合同、接收款项的行为，属于职权范围内的职务行为，对酒店发生效力，该民事行为所产生的法律后果，应由酒店承担。张某私自截留、侵占客户款项的行为，系该酒店与其员工之间的内部管理及追偿问题，不能据此对抗善意的合同相对方。该酒店未按约定提供婚庆一站式服务，已构成违约，王某主张解除合同于法有据。综合考量合同性质为服务合同，张某已部分完成前期与合作商的对接、预定工作，酌情确定该酒店返还合同总金额的90%款项，故法院依法作出如上判决。

目前，该判决已生效。

法官说法

《民法典》第一百七十条规定，执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。日常生活中，消费者在商家经营场所、通过在岗工作人员办理业务，且合同、票据加盖商家专用印章时，有充分理由相信工作人员系代表商家履职，属于法律意义上的“善意相对人”，其合法权益受法律优先保护。商家以“员工私下交易、公司未收款、内部不知情”为由拒绝对外履约、推卸责任，无法律依据，不能免责。若发生员工职务侵权、违法犯罪情形，企业对外承担民事责任后，可依法向过错员工追偿，挽回自身损失。该案也警示各类经营主体，需健全财务收款、员工监管制度，压实内部管理责任，保障消费者合法权益。

来 源：温州都市报

原标题： 员工私吞款项，酒店能拒绝提供婚庆服务吗？法院：当事酒店构成违约，须返还90%合同款项并支付违约金

记者 黄梦思 通讯员 鹿萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com