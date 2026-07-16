温州日报 2026-07-16 08:51:35

市人社局与市残联携手对现行最实用、最优惠的就创业补贴政策进行全面梳理，并形成《温州市残疾人大学生就业创业政策指南》，助力这一特殊群体跨越障碍，实现更加充分、更高质量的就业和创业。

温州网讯 为支持更多残疾人大学生勇敢追梦、顺利圆梦，日前，市人社局与市残联携手对现行最实用、最优惠的就创业补贴政策进行全面梳理，并形成《温州市残疾人大学生就业创业政策指南》，助力这一特殊群体跨越障碍，实现更加充分、更高质量的就业和创业。

就业帮扶

从见习到在职全覆盖

针对处于择业期的残疾人大学生，政策首先强化了就业见习保障。接收毕业2年以内尚未就业的高校毕业生和16岁-24岁失业青年参加就业见习的单位，可享受多项补贴：按当地最低工资标准的60%给予基本补贴，若留用率达到50%以上，补贴比例提高至70%；同时，按实际缴纳的工伤保险费或每人每月不超过20元的综合商业保险据实补贴，并享受每指导一人每月300元的管理补贴，见习期限最长不超过12个月。

对于已踏上工作岗位的残疾人毕业生，政策持续发力。2025年7月1日后首次来温中小微型企业就业、签订1年以上劳动合同并连续缴纳社保满12个月的毕业2年内残疾人高校毕业生，可申领高校毕业生就业补贴，其中本科生1万元、专科生5000元，分两期发放。此外，从事灵活就业并进行登记的毕业2年内残疾人高校毕业生，可按个人实际缴纳社会保险费的三分之二申领社保补贴，补贴期限最长不超过3年。

创业扶持

“一条龙”服务破解起步难

残疾人大学生创业可享受“重点人群”待遇。在校大学生和毕业5年以内的残疾人高校毕业生，初次创办企业并担任法定代表人或从事个体经营，正常经营6个月以上，即可申领5000元的一次性创业补贴。若正常经营1年以上且依法缴纳社保，还可再获5000元的一次性创业社保补贴。

在场地与带动就业方面，残疾人大学生租用经营场地（未享受其他政府场租补贴）的，可按实际租金的20%申请补贴，年最高1万元，期限不超过3年。其创办实体带动3人就业（不含本人）的，给予每年2000元补贴，每增加1人再增1000元，年最高总额2万元，最长补贴3年。若创办经认定的养老、家政服务或现代农业企业，更能连续三年获得阶梯式补贴：第一年5万元、第二年3万元、第三年2万元。

金融支持

全额贴息降低融资门槛

融资难是创业初期的普遍瓶颈。政策明确，残疾人大学生作为“重点人群”，在新创办5年以内的企业或个体工商户申请创业担保贷款时，可申请一类或二类贷款。其中，个体工商户最高可贷50万元，企业法定代表人最高可贷60万元。更为利好的是，残疾人大学生申请的贷款可享受全额贴息，即按贷款实际发放利率给予补贴，极大降低了融资成本。

另外，政策还兼顾长远发展，鼓励残疾人大学生提升职业技能。参加培训并取得证书者可申领补贴，属当年市紧缺工种的，标准上浮30%。高层次残疾人才来温工作亦有重奖：40周岁以下博士可获8万元生活补贴，毕业2年内到中小微企业就业的硕士可获4万元生活补贴，均按月分期发放。

据悉，上述政策均可通过“浙江政务服务网”或“浙里办”APP进行线上申报，办理时限一般为30个工作日，让残疾人大学生足不出户即可享受政策红利。

来 源：温州日报

原标题： 温州发布专项政策指南 为残疾人大学生就业创业“撑腰”

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com