温州日报 2026-07-16 09:18:51

瓯海区山根音乐艺术小村街区综合改造提升二期工程近日对外公开招标，计划对项目建筑立面、街区景观等进行改造提升，致力于打造国际青年艺术社区。

温州网讯 瓯海区山根音乐艺术小村街区综合改造提升二期工程近日对外公开招标，计划对项目建筑立面、街区景观等进行改造提升，致力于打造国际青年艺术社区。

根据发布的招标信息显示，项目业主为浙江云瓯旅游开发有限公司，总用地面积116098.4平方米，总建筑面积约62733平方米，总投资2200万元。项目分期实施，此次招标实施内容为山根音乐艺术小村立面改造提升、公共卫生间、街区及次入口景观改造提升，投资约1000万元，施工工期90天。

据了解，山根音乐艺术小村位于瓯海区茶山街道西南面，2016年被纳入瓯海区城中村改造项目，通过“PPP”模式进行整村改造打造山根旅村融合项目。项目用地面积613亩，一期用地面积174亩，规划创建大学生创业联盟、设计联盟、艺术街区、创意民宿、精品酒店等区块。改造后曾一度人气十足，吸引了众多市民和游客前往观光游览，然而好景不长，小村因基础设施建设、管理运营等多方面因素逐渐走向衰落。

为进一步推动山根音乐艺术小村建设提质增效，瓯海区积极深化空间改造、优化业态配置，推动山根景澜度假酒店、温大美院等落地和入驻，计划将其打造成为国际化艺术社区和青年创客集聚地。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海山根音乐艺术村将改造提升

记者 银子

本文转自：温州新闻网 66wz.com