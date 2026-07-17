集中讲党课、惠民送服务、暖心助企业……温州“红七月·服务月”活动火热推进

温州日报 2026-07-17 08:46:00

广大党员干部下沉一线，在红色教育中筑牢信仰之基，在便民服务中践行初心使命，在助企纾困中彰显担当作为，切实把学习教育成果转化为推动高质量发展的实际成效。

温州网讯 红色七月，党旗高扬。连日来，我市以“溯源悟思想、实干创实绩”为主题的“红七月·服务月”活动火热开展。广大党员干部下沉一线，在红色教育中筑牢信仰之基，在便民服务中践行初心使命，在助企纾困中彰显担当作为，切实把学习教育成果转化为推动高质量发展的实际成效。

“七一”当天，全市“瓯江红”党群服务中心集中开展主题活动，营造出“党群同心、聚力奋进”的浓厚氛围。在三垟湿地公园“瓯江红”党建人才综合体，“我在党群讲（听）党课”系列活动火热开展。近300名党员现场聆听红色故事，汲取奋进力量。

与此同时，各地纷纷依托红色资源开展特色活动，让党员干部在沉浸式学习中接受精神洗礼——

乐清市北白象镇、虹桥镇组织党员走进张淮南故居、中共乐清县委诞生纪念馆，实地聆听革命故事、重温入党誓词；泰顺县三魁镇组织新老党员结对，通过“我与党旗合个影”“在党50年·讲述我的初心故事”等活动，以口述历史、新老对话的形式让红色精神代代相传；文成县西坑镇组织党员、民兵、青少年及群众代表，走进周定纪念馆开展主题党日活动，引导全体人员缅怀革命先烈，凝聚实干奋进力量。

思想上受洗礼，行动上见实效。从党课课堂到服务现场，广大干部把红色研学的热情转化为为民服务的动力，一场场便民服务走进街头巷尾、送入千家万户——

鹿城松台广场上，33支党员志愿服务队、135名党员志愿者齐聚一堂，便民理发、农产品售卖等项目一应俱全，还融入古城文化推广与城市品牌赛事宣传，为市民献上夏日惠民盛宴。

乐清城东街道后所社区“红心耀邻里·服务暖万家”市集热闹开摊，修鞋配钥、手机贴膜、戗菜刀等服务，融便民服务、传统文化、趣味活动于一体。

龙港财富广场24家单位摆开摊位，政策咨询、法律援助、公益义诊、家电检修、磨刀修伞样样有，累计发放宣传手册8000份，服务群众约1800人次。

此外，平阳县县乡党群服务中心联动开展我为群众办实事·困境人群微心愿集中认领行动，摸排低保家庭、孤寡老人、困境儿童、残疾人等心愿清单121个，实现精准帮扶。

苍南县炎亭镇组建银龄党员志愿者服务队，25位老党员在金沙滩、海口等景区开展伏茶送饮、停车引导等志愿服务，守护文明旅游环境。

活动中，各地各部门坚持把服务发展作为重要着力点。温州湾新区、龙湾区开展助企惠民活动，线上针对OPC新业态开展公益直播，详解全链条创业支持政策；海经区154个党组织、1518名党员聚焦“全龄友好、助企提质、校地融合、强城筑基、红心向党”五大板块，深入村社企业、工地园区，将党的温暖送到群众心坎上；瓯海区各级“瓯江红”党群服务中心通过“微创投”链接资源，开展服务活动200余场次，让群众可感可及。

市国资委党委精心策划“温润国企”党群服务系列活动，统筹9家市属国企资源，迭代升级17条党建精品线路，精选23项特色服务清单，于7月至12月面向全社会开放预约，实现资源下沉、服务惠民。

据了解，“红七月·服务月”活动将持续整个七月，全市各级党组织和广大党员将以更加饱满的热情、更加务实的作风，深入开展形式多样的服务活动，切实把党的政治优势、组织优势转化为治理效能、发展优势，推动温州各项事业行稳致远。

来 源：温州日报

原标题： 集中讲党课 惠民送服务 暖心助企业 我市“红七月·服务月”活动火热推进

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com