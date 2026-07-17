评论：指尖有速度 脚下有温度

温州晚报 2026-07-17 08:46:38

当各地都在搞“网上办”“掌上办”，想尽办法“少跑腿”时，泰顺的干部却背起了包，走起了山路。

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当各地都在搞“网上办”“掌上办”，想尽办法“少跑腿”时，泰顺的干部却背起了包，走起了山路。这么原始的做法，是不是与数字化浪潮背道而驰了？如果你这么想，那你可能忽略了一个现实：在一些山区，对一些老人而言，数字鸿沟可能比我们想象的更大，线下服务的不可替代性仍然存在。“廊桥背包”便民服务改革，正是弥合这道鸿沟、补齐数字服务民生短板的一项有益探索，它让我们看到了技术之外的温情。

你看百丈镇山坳里的蓝大爷老两口，年事已高，因病致困，低保一直拖着没办。不是不想办，是山路实在跑不动，智能手机也不会用。如今，干部背包上门，核实情况，带回材料，当天就受理了。试问，如果没有干部用脚步补齐这“最后一公里”，再先进的技术，能为蓝大爷老两口解决这急难愁盼吗？优质政务服务的核心，从来不是技术有多前沿，而是能否真正适配群众需求，解决实际问题，并给特殊群体兜底。

从“坐等办事”到“上门解忧”，背后是基层治理理念的深刻转型。以往不少地方的政务服务，习惯于让群众适应流程、学会掌上操作。泰顺跳出这一固化思维，不搞“一刀切”的数字化推进，而是主动下沉服务、简化办事环节，让干部多跑路、群众少操心，实现多项民生事项家门口一站式办结。让技术和人主动去适应群众，正是基层治理以人为本的生动体现。

值得肯定的是，“廊桥背包”服务并非摒弃数字化，而是让技术回归赋能本质。泰顺依托“智慧背包”模块、线上点单小程序等数字化载体，搭建起诉求收集、智能派单、限时办结、超时预警的全闭环机制。技术在这里的角色，不是替代上门，而是让上门更精准、更高效。所以，这可不是个简单的背包，而是一个既有“技术”又有“温度”的背包。

数字化浪潮滚滚向前，泰顺的实践提醒我们：技术跑得快，但要等一等走得慢的人，别让那些不会用智能手机的人，在数字时代里悄悄掉了队。唯有兼顾“指尖的速度”与“脚下的温度”，才能让民生服务真正抵达“最后一公里”，让每一名群众都平等共享治理红利。

来 源：温州晚报

原标题： 指尖有速度 脚下有温度

作者 江之阔

本文转自：温州新闻网 66wz.com