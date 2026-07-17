家里窗台成了“斑鸠月子中心” 一对斑鸠接连在市民家“产蛋孵娃”

温州晚报 2026-07-17 08:46:00

在市民王先生家“落户”的斑鸠

温州网讯 “咕咕咕”清晨6时，家住瓯海某小区的温州医科大学观鸟社指导老师王小宁一家，又被这熟悉的“闹钟”叫醒了。拉开窗帘，一只珠颈斑鸠正歪着脑袋看她。

这已经是它今年在此孵化第三窝宝宝了。从4月到7月，这对斑鸠“夫妻”把王老师家的窗台当成了“专属育儿室”，在薄荷盆里、茉莉花旁的洞洞垫上接连安家产子，上演了现实版《斑鸠生娃记》。

窗台筑巢产“一胎”

今年3月，两只珠颈斑鸠频繁在王老师家阳台外东瞅瞅西看看，似乎在勘察适宜筑巢的“房源”。4月3日，这对斑鸠夫妻终于选定了窗台上种薄荷的花盆。此后连续几天，它们叼来一根根枯枝铺在盆里，不分昼夜地蹲下身子，一点点把枝条压实。

4月7日，第一枚白色的蛋出现在窝里，次日又多了第二枚。为了给斑鸠妈妈一个安静稳定的孵化环境，王老师全家人心领神会，决定忍着一个月不拉窗帘，静待小斑鸠出壳。

4月20日，蛋壳终于裂开。斑鸠宝宝探出湿漉漉的小脑袋，挤在母亲身下。不过，第一窝雏鸟中，有一只不幸“夭折”。幸存的那只小斑鸠满18天后，羽翼渐丰。

换到次卧生“二胎”

5月16日，这对斑鸠“夫妻”将窝建到了次卧外的窗台。当天下午，斑鸠妈妈就下了蛋。“有了第一窝的相处，我们之间的‘距离’近了不少，它们一点不怕我们白天开窗，知道不会被伤害。”王老师说。

5月底，第二窝两只小斑鸠顺利破壳。为让斑鸠妈妈有足够精力育雏，王老师一家主动当起“月嫂”，在窗台上放了些小米和碎玉米，备好“月子餐”。

日子一天天过去，小斑鸠一天天长大。父母不在时，它们会在阳台上踱步，有时乖乖蹲在餐盘边。6月18日傍晚，两只小家伙突然展翅从十多层高的楼上一头扎了下去。

王老师很是担心它们，特意下楼转了一圈，但是没找着。第二天一早，两只小斑鸠双双飞了回来！

台风期间迎“三胎”

7月2日，斑鸠妈妈又回来了，这一次它选了主卧室窗台，重新搭起窝来。

7月9日清晨，王老师看着斑鸠妈妈在一旁筑巢，斑鸠爸爸在不远处“站岗”。想起台风“巴威”正逼近温州，王老师不由对着窗外念叨：“‘傻咕咕’，晚点孵蛋吧……”

7月10日，第一枚蛋还是准时降生。“第三窝竟然选在台风前，真愁人！”随着台风临近，斑鸠妈妈坚守孵蛋。王老师全家也忙活起来：窗台花盆全部搬进屋，不敢加挡风板怕砸到鸟巢，只能在心里祈祷风别太大。

7月12日，台风来袭。雨水从窗缝倒灌进来，屋里摆上接水的桶。王老师一家放心不下，当夜陪着斑鸠妈妈一起抗台。窗台上，斑鸠妈妈张开翅膀死死护住身下的蛋，坚持了整整一夜。直到次日早上7点多风雨渐小，鸟巢安然无恙，它才起身休息。这时本该“换班”的斑鸠爸爸却意外脱岗，王老师生怕鸟蛋失温，赶紧拿进来用旧衣服包着捂着。临近中午，斑鸠爸爸终于回来重新上岗。

台风过境后的次日，斑鸠妈妈顺利产下第二枚蛋……

生娃剧情仍在继续

如今，这对斑鸠“夫妻”已经在王老师家成功带飞了两窝雏鸟。离巢的小斑鸠偶尔还会飞回来，蹲在窗台吹吹空调风，看着“傻乎乎”的，但很快又会飞走。

王老师介绍，珠颈斑鸠与乌鸫、白头鹎、麻雀并称温州市区“四大常见鸟”，几乎每个小区都有它们的身影。“种花草多的房子，鸟儿都会来试一试能不能筑巢。”

“我家窗台成了斑鸠育儿室，是一件很有意思的事情。现在第三窝蛋正在安全孵化中，一早它们俩还会‘咕咕’叫两声，像闹钟一样。”王老师笑着说。

一窝、两窝、三窝……斑鸠生娃的剧情，还在继续。接下来的日子，王老师一家满心期待着新生命的破壳。在她看来，能见证一只又一只小斑鸠飞向蓝天，就是最开心的事。

■新闻+

中华穿山甲现身永嘉

还首次记录到楔尾鹱

中华穿山甲

楔尾鹱

7月13日晚间，家住永嘉的徐女士在归家途中，于路边发现一只缓步移动的小动物。她以为是寻常猫狗，走近查看后，意外发现竟是一只穿山甲，随即第一时间联系当地派出所上报情况。

接到消息后，永嘉县野生动植物保护协会工作人员赶赴现场核查，对这只穿山甲的体重、体长等体征进行细致测量，全面检查其健康状况。该穿山甲精神状态稳定、身体机能完好，具备野外放生条件。工作人员分析，这只穿山甲可能是受台风“巴威”及周边环境变化影响，不慎误入居民区活动区域。

据了解，中华穿山甲常年栖息于丘陵、山麓、平原林间等潮湿生态环境，是全球八种穿山甲之一，被国际自然保护联盟列为极危物种，同时属于国家一级保护野生动物，珍稀程度极高。为最大程度保障其放生后的生存概率，7月14日工作人员精心筛选适宜的原生栖息地开展放生工作。放生前夕，这只穿山甲状态活跃，展现出良好的野外生存状态。近年来，永嘉县已多次成功发现、救助并放生野生穿山甲。

除了穿山甲，台风“巴威”还带了一位特别的“远方来客”--楔尾鹱。该鸟类主要栖息于太平洋、印度洋热带海域，在夏威夷群岛一带分布较为集中，温州并非其常规分布及迁徙区域。受台风天气影响，这只楔尾鹱被气流裹挟跨越数千公里海域，意外抵达永嘉县。7月11日台风登陆前夕，岩头镇村民发现了这只迷途的海鸟，第一时间将其收容并转交县野生动植物保护协会开展专业救助。据悉，这也是温州市首次记录到楔尾鹱踪迹，具有观测与保护意义。经过工作人员的悉心照料，这只楔尾鹱于7月14日在洞头区顺利放归自然，重回广阔海天。

来 源：温州晚报

原标题： 一对斑鸠接连在市民家“产蛋孵娃”，连生“三胎” “我们家窗台成了‘斑鸠月子中心’”

记者 赵小娴/文 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com