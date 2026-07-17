温州培训“急救侠”1.65万人 率先在全省构建起社会侧急救快速响应网络

温州都市报 2026-07-17 08:50:38

我市创新推出的“急救侠”模式取得重大突破——全市已在12个县（市、区）分批完成“急救侠”培训1.65万人，完成率达110%，率先在全省构建起社会侧急救快速响应网络。

温州网讯 记者在昨天举行的温州市红十字会第八届理事会第二次（扩大）会议上获悉，我市创新推出的“急救侠”模式取得重大突破——全市已在12个县（市、区）分批完成“急救侠”培训1.65万人，完成率达110%，率先在全省构建起社会侧急救快速响应网络。

温州市红十字会相关负责人表示，“急救侠”模式已入选2026年度市委深改委“小切口、大撬动”第二批改革项目清单，洞头区、平阳县入选省级2026年应急救护微改革试点，相关经验做法在全省会议上作交流并获得肯定。今年以来，全市已涌现应急救护成功施救案例23例；5月，“红十字急救侠志愿服务总队”及12支县（市、区）服务队正式成立，有效提升了“救在身边”公共服务一体化水平。

2025年温州市红十字会各项核心业务亮点纷呈。在应急救援领域，全市红十字救援队伍累计执行任务654次，出动队员6842人次；在防御台风“巴威”等行动中，发放帐篷等物资价值480万元，成功解救多名被困群众。在人道救助方面，全市人道筹资总额达8297.5万元，位居全省前列；组织开展“5·8人道公益日”网络筹资活动，共有近17万人次参与捐款706.46万元。“三献”工作创历史新高，新增志愿登记4689人，新增人体器官和遗体（组织）捐献91例，新增造血干细胞捐献43例。市红十字会还承办了中华骨髓库全国造干志愿服务培训班，并在全国、全省多次作经验交流。另外，应急救护工作已连续多年纳入温州市民生实事项目。2026年，“新增应急救护持证培训8万人，其中急救侠培训1.5万人”再次列入市政府“健康守护”工程。

接下来，温州市红十字会将在纵深推广“急救侠”特色改革模式的基础上，迭代智慧救护数字化平台，完善队伍长效运行机制，确保2026年实现村（社）全覆盖。

来 源：温州都市报

原标题： 全市培训“急救侠”1.65万人 率先在全省构建起社会侧急救快速响应网络

记者 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com