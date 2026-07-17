温州市政务服务中心周六无休日服务常态化
温州网讯 记者昨天从市政务服务中心获悉，该中心常态化开设周六无休便民服务，住房公积金、不动产、社保医保、公安出入境等高频民生业务均可办理，切实提升群众办事便利度。
据悉，市政务服务中心周六服务时段固定为上午9：00～11：30、下午1：30～4：30，国家法定节假日暂停对外开放。服务区分“现场直接办理”和“电话预约办理”两类，事项、点位清晰划分，方便市民按需前往。
无需预约即可现场办理的业务集中在A幢一楼、二楼大厅：A幢1楼受理不动产登记相关业务；A幢2楼办理住房公积金业务，市民到场直接取号办理，省去预约环节。
医保、社保、公安（含出入境）业务需提前电话预约，办理大厅设在B幢1楼及A幢2楼公安专区。其中医保咨询预约电话88297980，社保业务热线88865205；公安（含出入境）业务可拨打88926291、89980376提前预约。
不少市民表示，平日上班、上学难以抽身前往政务服务大厅，周六无休便民服务省去请假成本，不动产过户、公积金提取、护照办理、社保认证等刚需事项周六就能办结，非常贴心。
该中心工作人员提醒，市民办理业务前，可登录浙江政务服务网、浙里办APP查询对应业务所需材料、办理流程；也可拨打各业务专线提前咨询，避免材料不全白跑一趟。此次周六无休便民服务覆盖群众日常生活高频事项，持续优化政务服务供给，打通便民服务“最后一公里”。
来 源：温州都市报
服务时段固定为上午9:00～11:30、下午1:30～4:30，法定节假日暂停对外开放
记者 何群芳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
感动中国2025年度人物颁奖 温州刑警杨国强作为入选代表上台发言社会07-16
-
网络空间部队信息工程大学为9名温州学子颁发录取通知书社会07-16
-
首发潮店矩阵持续扩容 温州首店经济新场景加速演变经济07-16
-
烈日高空守安全 塔吊装拆工迎战高温“烤”验社会07-16
-
省级科创大赛在温州机场航空未来城举行 赛事经济点燃空港发展新引擎要闻07-16
-
“铁皮石斛之乡”抢救进行时：遮阳网已有着落 种苗保住了社会07-16
-
A股回购潮涌 “温州板块”表现活跃经济07-16
-
金价“过山车”冲击理财 净值破“1”后，黄金理财该走该留？经济07-16
-
《问心2》里的高难度手术被温州医生复现：将体温降至20℃以下，让宝宝重获“心”生社会07-16
-
温州姑娘收到上音博士录取通知书 有望成为温州首位琵琶博士科教文体07-16