温州市政务服务中心周六无休日服务常态化

温州都市报 2026-07-17 08:51:28

记者昨天从市政务服务中心获悉，该中心常态化开设周六无休便民服务，住房公积金、不动产、社保医保、公安出入境等高频民生业务均可办理，切实提升群众办事便利度。

温州网讯 记者昨天从市政务服务中心获悉，该中心常态化开设周六无休便民服务，住房公积金、不动产、社保医保、公安出入境等高频民生业务均可办理，切实提升群众办事便利度。

据悉，市政务服务中心周六服务时段固定为上午9：00～11：30、下午1：30～4：30，国家法定节假日暂停对外开放。服务区分“现场直接办理”和“电话预约办理”两类，事项、点位清晰划分，方便市民按需前往。

无需预约即可现场办理的业务集中在A幢一楼、二楼大厅：A幢1楼受理不动产登记相关业务；A幢2楼办理住房公积金业务，市民到场直接取号办理，省去预约环节。

医保、社保、公安（含出入境）业务需提前电话预约，办理大厅设在B幢1楼及A幢2楼公安专区。其中医保咨询预约电话88297980，社保业务热线88865205；公安（含出入境）业务可拨打88926291、89980376提前预约。

不少市民表示，平日上班、上学难以抽身前往政务服务大厅，周六无休便民服务省去请假成本，不动产过户、公积金提取、护照办理、社保认证等刚需事项周六就能办结，非常贴心。

该中心工作人员提醒，市民办理业务前，可登录浙江政务服务网、浙里办APP查询对应业务所需材料、办理流程；也可拨打各业务专线提前咨询，避免材料不全白跑一趟。此次周六无休便民服务覆盖群众日常生活高频事项，持续优化政务服务供给，打通便民服务“最后一公里”。

来 源：温州都市报

原标题： 市政务服务中心周六无休日服务常态化

服务时段固定为上午9:00～11:30、下午1:30～4:30，法定节假日暂停对外开放

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com