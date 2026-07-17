铁路杭甬温沪台方向运力加密 温州南方向增开一对高铁列车

温州都市报 2026-07-17 08:58:09

记者昨天从铁路部门获悉，为应对暑运客流高峰，7月16日至26日，铁路宁波站将集中增开温州南、杭州东、上海南、台州西等方向的多趟高铁动车组列车。

温州网讯 记者昨天从铁路部门获悉，为应对暑运客流高峰，7月16日至26日，铁路宁波站将集中增开温州南、杭州东、上海南、台州西等方向的多趟高铁动车组列车。目前，所有增开车次的车票均已通过铁路12306官方网站及手机客户端发售。

本轮增开中，温州南方向计划开行一对往返杭州东，经停宁波的高铁列车，开行日期为7月16日至20日。具体车次为：杭州东至温州南G7667次，杭州东15时34分开，宁波16时48分开、温州南18时28分到；温州南至杭州东G7668次，温州南18时46分开，宁波20时34分开、杭州东21时41分到。

这对列车的开行，让宁波至温州南的运行时间压缩至1小时40分左右，温州市民经宁波中转换乘或往返甬城均更加便捷。同时，G7668次列车晚间从温州南出发，衔接了温州市民下班后出行、周末探亲及商旅需求，有效强化了甬温两地“一小时交通圈”的运力供给，对温州方向的暑运客流起到直接的分流与承接作用。

铁路部门表示，7月中下旬正值暑运出行高峰，学生流、旅游流、探亲流多重叠加，针对温州南等方向的精准增开，旨在缓解重点时段、重点区段的客运压力，更好地服务沿线群众。

铁路部门提醒，暑运期间车站客流密集，加开列车较为集中，建议温州及周边地区的旅客提前规划行程，通过12306平台查询具体车次、时刻并尽早购票，同时预留充足时间到站安检，避免耽误出行。

来 源：温州都市报

原标题： 暑运客流攀升 铁路杭甬温沪台方向运力加密

温州南方向增开一对往返杭州东，经停宁波的高铁列车

记者 蒋文泽 通讯员 徐峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com