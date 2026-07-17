温州明天起多阵雨天气 高温有望逐步缓解

温州都市报 2026-07-17 08:58:50

受副热带高压强势控制，我市正经历一轮持续晴热高温天气。据市气象台发布的高温报告，预计今明两天我市最高气温可达36~38℃，西部山区37~39℃。

温州网讯 受副热带高压强势控制，我市正经历一轮持续晴热高温天气。据市气象台发布的高温报告，预计今明两天我市最高气温可达36~38℃，西部山区37~39℃。

台风“巴威”前脚刚走，高温后脚就迅速“返场”,背后推手是副热带高压的迅速“回填”。气象专家解释，此前“巴威”的强势存在，将副热带高压暂时“挤”到了海上；台风逐渐远离后，副热带高压立刻西伸北抬，重新控制我市上空。在强势副高的掌控下，天气迅速转晴，云量减少，太阳辐射增温效应明显，气温随之急剧攀升。

与此同时，今年的三伏天是“超长待机”。7月15日正式入伏，整个三伏天将持续至8月23日，共40天。俗话说“热在三伏”，三伏天正是一年中气温最高、湿度最大、最为闷热潮湿的时段。副热带高压与加长版三伏天“联手”，使得近期天气模式高度固化——晴热高温为主，午后西部山区局部伴有阵雨或雷雨。

这轮高温何时才能喘口气？从目前的气象资料来看，7月18日（周六）起，受偏东气流影响，我市阵雨或雷雨天气将逐步增多。预计周末到下周初，雨势将趋于明显。其中，7月19日（周日）午后阴有阵雨或雷雨；7月20日（周一）继续午后阴有阵雨或雷雨。

这意味着，从本周末开始，持续多日的高温天气将得到缓解。不过气象部门也特别提醒，当前我市正处于主汛期，天气系统极不稳定，局地短时强降雨、雷雨大风等强对流天气轮番登场已成常态。市民在期待降温的同时，也需密切关注气象部门发布的最新预报和预警信息。

市气象部门建议，市民应尽量避免在上午10时至下午4时的高温时段进行户外作业或长时间活动；外出时务必做好防晒措施，及时补充水分和电解质；室内空调温度不宜设置过低，以26至28℃为宜，避免室内外温差过大引发身体不适。老人、儿童、孕妇及患有心脑血管疾病等慢性基础疾病的人群，尤应注意防暑降温，减少不必要的外出。

来 源：温州都市报

原标题： 我市明天起多阵雨天气 高温有望逐步缓解

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com