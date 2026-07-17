温州都市报 2026-07-17 09:00:01

进门直奔柜台，开口就要购买300克金条，瓯海一家金店近日来了这样一位“豪横”的女顾客。店员察觉到不对劲后，赶紧通知了辖区民警。最终，警民联手及时阻断一起以“购买黄金”为名的电信诈骗案件。

温州网讯 进门直奔柜台，开口就要购买300克金条，瓯海一家金店近日来了这样一位“豪横”的女顾客。店员察觉到不对劲后，赶紧通知了辖区民警。最终，警民联手及时阻断一起以“购买黄金”为名的电信诈骗案件。

7月8日下午，瓯海区三垟街道一家金店内，来了一位“不寻常”的顾客。她不看款式、不问价格，进门直奔柜台，开口就要购买300克金条。整个购买过程中，这名顾客始终低头盯着手机屏幕，神色紧张，对店员的询问爱答不理，只是一个劲地催促“快一点，再快一点”。

店员按照相关规定做好实名登记，并多次善意提醒她注意防范电信诈骗，对方却置若罔闻。察觉到异常后，店家一边稳住顾客，一边悄悄联系了辖区派出所。

几乎同一时间，瓯海区公安分局反诈中心也通过预警信息发现，一名市民疑似遭遇诈骗，准备通过大额购金的方式转移资金。反诈中心立即启动联勤机制，联动三垟派出所展开核查。

值班民警带队火速赶到现场。此时，邱女士（化名）正准备付款取金。面对民警的例行询问，她极不耐烦，坚持称黄金是为孩子订婚准备的。民警一边耐心安抚其情绪，一边请求查看手机，但手机内并无明显异常。此时，民警注意到邱女士包里还藏着一部平板电脑。打开一看，里面存有她和骗子的完整聊天记录。

即便如此，邱女士仍旧半信半疑。回到派出所后，民警们轮番上阵，结合真实案例，耐心细致地拆解骗局套路。经过一个多小时的沟通，邱女士终于吐露实情。原来，半个月前，邱女士在社交软件上认识了一名网友，对方自称是“某医药集团”内部人员，有“内幕消息”可带其快速致富。在逐步取得信任后，对方诱导她“投资”，并许诺最高5%的高额回报。邱女士听后从多个网贷平台贷款30万元，按指示准备购买黄金交付给对方。

“快速致富、高额回报都是诱饵，让你买黄金交付，就是为了规避警方和银行的资金追踪，最终把你的钱‘洗’进他们的口袋。”民警一席话，让邱女士彻底醒悟。她当场删除了所有涉诈软件和所谓“好友”，并及时还清了30万元网贷，避免了巨额损失。

警方提醒：凡是诱导购买黄金、线下交付或邮寄的，都是诈骗！

来 源：温州都市报

原标题： 女子狂买300克黄金，店家暗中报警

警方：诱导购买黄金、线下交付或邮寄的都是诈骗

记者 黄梦思 通讯员 邓欢欢

本文转自：温州新闻网 66wz.com