温州都市报 2026-07-17 09:02:25

近日，30岁的陈先生因过敏性哮喘急性发作引发呼吸衰竭，血氧饱和度仅85%，险些危及生命，而致病诱因竟是其饲养半年的宠物猫。

温州网讯 近日，30岁的陈先生因过敏性哮喘急性发作引发呼吸衰竭，血氧饱和度仅85%，险些危及生命，而致病诱因竟是其饲养半年的宠物猫。

据了解，患者陈先生半年前养了一只猫，初期偶尔出现咳嗽，他误以为是普通咽喉不适，加上日常工作繁忙、居家时间较短，并未重视。日前，陈先生携猫自驾返乡，密闭车厢内与宠物长时间近距离接触，途中又不慎患上流感，身体免疫力大幅下降，多重因素叠加让呼吸道症状急剧加重。返回温州后，他持续胸闷喘息、呼吸困难。近日，陈先生前往温州市中心医院就诊，经检查确诊为重度支气管哮喘急性发作，已达到呼吸衰竭标准。经治疗，陈先生现已康复出院。

温州市中心医院呼吸与危重症医学科主任医师池琼介绍，该患者既往无明确哮喘病史，但本身存在隐匿哮喘基础，只是无明显症状未被察觉。猫毛、皮屑属于高频呼吸道过敏原，长期持续刺激气道，逐步诱发过敏性哮喘；流感、长途劳累进一步加重气道水肿痉挛，最终引发危重病情。

记者了解到，哮喘发病分内外双重因素，多数患者存在过敏家族史，超八成哮喘人群伴随过敏性鼻炎。不少人初次接触猫狗无异常，长期接触后过敏症状会逐步显现，极易被当成感冒拖延诊治。

医生提醒，哮喘虽无法彻底根治，但规范诊疗可良好控制病情。市民若长期反复咳嗽、胸闷气短，切勿硬扛，需及时到医院完善肺功能等相关检查。家中饲养猫狗等宠物，一旦接触动物后出现咳喘不适，要高度警惕宠物毛发过敏。有鼻炎、过敏体质或哮喘家族史人群，饲养宠物前建议提前完成过敏原筛查；确诊动物毛发过敏者，应减少或避免与宠物接触，遵医嘱规范使用吸入类药物稳定气道，防止病情进展至呼吸衰竭等危重状态。

来 源：温州都市报

原标题： 养猫半年诱发重度哮喘险致命

医生：有鼻炎、过敏体质或哮喘家族史人群，养宠前建议完成过敏原筛查

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com