倒计时3天！这场重磅的网络主题宣传活动即将在温州启幕

温州新闻网 2026-07-17 09:33:00

温州网讯 7月20日，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动将在温州举办。来自全国的网络媒体记者、正能量网络达人、优质网络主播、头部MCN机构创作骨干将齐聚瓯江之畔，深度探访温州发展实景，全方位记录、生动展现温州创新发展的独特风采与时代活力。

一城山水藏古韵，千年瓯越续风华。温州的创新之路，自有深厚根脉可循。根植千年海丝文脉与瓯越底蕴，交融古今城市发展气韵，悠长历史底蕴化作城市创新发展的坚实底气与丰厚沃土。传统文化生生不息，时代新潮奔涌向前，温州以文塑城、以旅赋能，持续释放城市创新发展澎湃势能。

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