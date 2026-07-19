温州商学院 2026-07-20 11:08:18

来自世界各地的华裔青少年跨越山海、齐聚瓯越，在为期十天的研学旅程中，追寻先辈足迹、感知家乡变迁、体悟商道精神，完成了一场有温度、有深度、有回响的寻根之旅。

7月6日至15日，2026“瓯越侨心”温州市海外华裔青少年夏令营在温州商学院圆满举行。来自世界各地的华裔青少年跨越山海、齐聚瓯越，在为期十天的研学旅程中，追寻先辈足迹、感知家乡变迁、体悟商道精神，完成了一场有温度、有深度、有回响的寻根之旅。

15日上午，结营仪式在博闻厅隆重举行，校党委副书记唐若出席仪式并致辞。她表示，营员们在这段旅程中不仅收获了知识与友谊，更在行走与体验中深切感知了中华文化的深厚底蕴与温州人敢为人先的创业精神。她寄语营员，无论将来身在何处，温州商学院永远欢迎大家回来看看，这里的师长永远是大家可以依靠的家人。

本次夏令营以“商行四海，根溯瓯越”为核心理念，围绕商学实践、瓯越文脉、礼仪修身、户外拓能、非遗雅艺、团队协作六大维度展开。营员们走进世界温州人家园，触摸侨史脉络，感悟老一辈侨胞远渡重洋、实业兴邦的奋斗足迹；探访温州博物馆、江心屿、朔门古港，溯源千年瓯越文脉与海丝底蕴；漫步第十五届中国（温州）国际园林博览会，在江南风华中感受城市变迁与时代脉动。从千年古港到现代园博，从侨史文博到非遗工坊，营员们在行走中读懂温州，在体验中探寻根脉。

在商学实践板块，营员们参观学校创业教育馆，沉浸式感受温州人“敢为人先、特别能创业”的精神底色。传统文化体验环节中，营员们学习茶道、书法，亲手制作漆扇、剪纸，在翰墨书香与指尖技艺中感受中华文化的深厚底蕴。城市之鹰素质拓展、激战水世界、攀岩与击剑等团队活动，则让营员们在协作中增进友谊、在挑战中突破自我。每晚的班歌学唱，更让歌声成为凝聚团队力量的情感纽带。

十天的研学旅程虽已落幕，但寻根的种子已然生根。从初见时的陌生拘谨到结营时的依依不舍，从对家乡文化的初识到对瓯越文脉的认同，营员们在沉浸式体验中完成了从“走近”到“走进”的转变。他们在研学中感悟、在实践中成长，将所见所闻、所思所感珍藏于心，带着对故土的全新认知与深厚情感，奔赴各自的人生旅程，也带走了一份属于温州、属于中国的文化记忆。

“这次夏令营没有枯燥的课堂，却让我收获了最珍贵的记忆。班主任和学长学姐的温暖陪伴，让异乡也有了家的温暖。”来自意大利的小华侨曹芳仪表示。时光虽短，山海虽远，但情谊不散。我会把这份寻根的感动带在身上，无论走到哪里，都记得自己从哪里出发，努力做中外文化交流的小小桥梁！

来自丹麦的小华侨蒙思琪表示，在世界温州人家园触摸侨史温度，在朔门古港聆听海丝回响，我们一步步走进瓯越文脉的深处。夏令营的每项活动都让她感到新奇又亲切，她将会把这份所见所感带回丹麦，讲给朋友们听，更想带他们亲自来看看这片美丽的土地。

温州商学院始终秉持“最优服务学生”的办学理念，将瓯越地域文化与温商、侨商文化深度融入育人全过程。本次夏令营中，学校遴选5名具备海外留学经历与丰富商科教学经验的班主任全程护航，并组织我校学子全程陪同，以朋辈视角与营员们朝夕相处、携手同行，在陪伴中传递温度，在交流中深化情谊。温州商学院将继续发挥国际化办学优势，以侨为桥、以文化人，让瓯越侨心薪火相传、生生不息。

来 源：温州商学院

原标题： 山海相逢，根脉相续 ——2026“瓯越侨心”温州市海外华裔青少年夏令营圆满收官

本文转自：温州新闻网 66wz.com