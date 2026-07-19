温州商学院 2026-07-20 11:08:19

盛夏逐梦，京华启航。7月12日，49名经过层层遴选的温州商学院优秀学子走进中国人民大学，开启为期七天的“未来青年领导力”夏令营研学活动。

盛夏逐梦，京华启航。7月12日，49名经过层层遴选的温州商学院优秀学子走进中国人民大学，开启为期七天的“未来青年领导力”夏令营研学活动。本次夏令营由温州商学院与中国人民大学联合主办，聚焦国际关系、人工智能、创新创业、绿色发展、传统文化等前沿领域，通过名师授课、政企参访、国际交流、小组研学等丰富形式，助力青年学子拓宽视野、锤炼本领、提升综合素养。

开营仪式上，中国人民大学重阳金融研究院院长、全球领导力学院院长、温州商学院校长王文对全体研学学子表示欢迎。他介绍，本次夏令营集结国防安全、国际传播、人工智能、传统文化等领域权威专家，以及国家高端智库青年研究团队，资源优质、内容务实。他勉励学子珍惜宝贵研学机会，在课堂中积极思考、在交流中主动提问、在实践中提升能力，以开放的视野拥抱世界，以青年担当回应时代命题。

开营当晚举行的中外青年交流晚宴，为本次研学拉开了国际交流的序幕。温商院学子与来自多个国家的留学生围坐畅谈，围绕文化特色、学业成长、日常生活等话题深入交流，分享成长故事、互通文化见闻，在轻松融洽的氛围中增进跨文化理解，缔结真挚青年友谊。

13日上午，夏令营迎来首场重量级课程。徐辉将军以《安全形势与未来发展》为题，从国际局势演变、国家安全战略、青年责任担当等多个维度，系统分析当前全球安全形势的发展趋势，引导同学们树立总体国家安全观，以更加开阔的国际视野理解世界格局变化。课堂现场，同学们认真聆听、积极互动，在思想碰撞中进一步增强了家国情怀和时代责任感。

13日下午，温州商学院49名学子走进英国驻华大使馆，与公使衔参赞柯美岚女士及十几位官员面对面交流。温商学子们围绕英国教育体系、数字贸易、可持续发展、金融合作、人工智能治理、跨文化传播、体育文化等话题，与使馆官员进行全英文交流。商科学生关注中英经贸合作与新兴领域发展前景，英语专业学生聚焦跨文化传播与新媒体作用，资产评估、金融专业学生就跨境资产评估与国际金融人才培养展开探讨，体育专业学生围绕英国大众体育文化与校园体育培养模式进行提问。同学们以英文进行提问，展现了良好的专业素养和跨文化沟通能力。

走进英国驻华大使馆，与一线外交官员展开面对面的深度对话，这种体验远非寻常的招生官面谈或网络第三方咨询可比。不仅是信息获取层级的跃升，更是一场跨文化交流的实践课堂。温商学子们在交流中进一步坚定了赴英深造、提升国际竞争力的信心。

本次夏令营采用“课堂研学+实地走访+项目实践”的立体化培养模式，课程设置兼具专业性、实践性与创新性。研学期间，学子们将探访科大讯飞、中关村自主创新示范区展示中心、北京绿色交易所等科创与绿色发展平台，近距离感受科技创新与产业发展活力。

同时，研学团队将走进故宫博物院、中国共产党历史展览馆、北京大运河博物馆等文化地标，沉浸式感悟中华优秀传统文化与红色文化底蕴。活动还邀请《中国日报》资深记者徐潘依如、中国人民大学文学院教授朱子辉等专家学者授课，并组织学子前往人大通州校区开展实地研学，通过课题研讨、小组路演、行业对话等形式，搭建多元化学习实践平台，引导青年学子立足中国、放眼世界、思考未来。

七天的京华研学之旅，既是一次知识的充电赋能，更是一场视野与格局的成长蜕变。从名师课堂汲取智慧，从政企实践感知发展，从国际交流拓宽格局，温商学子在行走中学习、在交流中成长、在思考中进步。大家纷纷表示，将以此次研学为新起点，把所学所思、所感所悟转化为成长动力，立足新时代、扛起新使命，将个人成长融入时代发展与国家需要，以青春之力书写新时代青年的奋进答卷。

来 源：温州商学院

原标题： 人大，我们来了！温商学子开启青年领导力研学之旅

本文转自：温州新闻网 66wz.com