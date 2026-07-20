“公交车从南沙大桥上冲出”系AI生成的假视频（2026·07·20）

全国网络辟谣 2026-07-20 19:08:03

辟谣 “公交车从南沙大桥上冲出”系AI生成的假视频

详情：近日，某短视频用户发布一段视频：南沙大桥的栏杆被撞出一个缺口，一辆公交车悬停在桥面下的桥墩上，随后一辆小货车又从桥上坠落，砸在公交车上，引发关注。据了解，近期南沙大桥正常通行，没有发生类似事故。上述视频是由AI制作，视频中的南沙大桥的题字出现了明显的变形，“桥”字和真实题字存在出入，且视频右下方水印显示，该视频由豆包AI生成。（来源：南方日报、南方+客户端）

科普 入职签竞业限制协议要慎重

详情：眼下正值毕业季，许多毕业生离开校园，走上工作岗位。入职时，有的企业会在劳动合同中约定保守商业秘密相关条款，有的则会专门签一份竞业限制协议。

竞业限制到底针对哪些人？有什么约束要求？这份竞业限制避坑指南，签约前一定要仔细看。

竞业限制是什么？

竞业限制是指企业与负有保守商业秘密义务的劳动者约定，在解除或终止劳动合同后一定期限内，劳动者不得到与本单位生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他企业就业，也不得自己开业生产或经营同类产品、从事同类业务。竞业限制的目的是在补偿劳动者的前提下保护企业的商业秘密、知识产权等，营造公平的市场竞争环境。

入职都要签竞业限制协议吗？

不是的！有人员范围！

《中华人民共和国劳动合同法》第二十四条规定：竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。

企业不得将未知悉或未接触企业商业秘密的劳动者纳入竞业限制范围。如果企业想与除了高级管理人员、高级技术人员外的其他负有保密义务的人员约定竞业限制，要提前告知理由，并说明需要保守的商业秘密具体内容。

竞业限制从业范围和地域可以随意定？

不可以！需书面约定！

限制从业范围应当限定在与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的企业。企业应当尽可能对限制从业企业范围作出具体、明确的约定，有条件的可列明竞业限制企业名录。

竞业限制的地域应当与企业经营业务的范围相符，无充足理由一般不得约定全国或全世界。约定范围为全国或全世界的，需在协议中充分说明理由。

提醒

1.签字前要谨慎。仔细阅读竞业限制协议的内容，重点关注限制范围、期限和补偿标准。如果不合理，可以协商。

2.保留关键证据。保留好订立的竞业限制协议、保密协议或劳动合同，保留好离职证明。如果履行了竞业限制义务，要保留好社保记录、新单位劳动合同等能够证明新工作不构成竞争的材料。此外，还要保留好与公司沟通关于竞业限制事宜的邮件、微信聊天记录等。

3.离职时主动确认。离职时，最好以邮件等书面形式向公司人力资源部门或主管确认“本人是否需要履行在职时签订的竞业限制协议？”，可避免后续纠纷。（来源：“人力资源和社会保障部”微信公众号）

详情：入职就要签？跳槽要赔违约金？注意！签这个协议要慎重！

通报 重庆警方公布三起打击整治涉彭水山体崩塌灾害网络谣言典型案例

详情：2026年7月17日上午9时8分，重庆市彭水县汉葭街道乌江三桥附近发生山体崩塌，多栋居民楼垮塌，城区主干道被掩埋，有群众被困。

灾情发生后，重庆市公安局启动应急响应机制，调集市局相关警种专业力量及周边区县警力向彭水增援。期间，个别网民为博眼球，无中生有，借机编造或夸大灾情，引发公众焦虑恐慌，给正常的社会秩序带来干扰。为维护清朗网络空间，确保救灾工作顺利开展，重庆警方持续加强相关网络谣言打击整治力度，现公布三起典型案例。

一、彭水县公安局依法查处胡某某编造发布“彭水三桥地震”网络谣言案

2026年7月17日，彭水县网民胡某某在短视频平台发布一段标注为“这就是我们重庆彭水三桥早上地震”的救援现场视频，引发网民焦虑恐慌。经查，胡某某在明知彭水县乌江三桥附近发生山体崩塌灾情的情况下，为博取关注，故意编造彭水发生地震的不实信息，造成不良社会影响。

二、九龙坡区公安分局依法查处陈某某编造发布“重庆西彭发生塌方”网络谣言案

2026年7月17日，九龙坡区网民陈某某在短视频平台发布一段题为“重庆西彭发生塌方”的视频，引发网民焦虑恐慌。经查，陈某某在明知该视频内容系彭水当日发生山体崩塌灾情的情况下，张冠李戴，故意编造发布“西彭发生塌方”的谣言，造成不良社会影响。

三、彭水县公安局依法查处苏某某、李某某编造发布“彭水山体崩塌系烟花仓库爆炸引起”网络谣言案

2026年7月17日，彭水县网民苏某某、李某某在互联网平台就彭水山体崩塌灾情发布信息，称“烟花仓库爆炸了，然后山体滑坡了”“鞭炮仓库爆炸引起的”，引发网民关注和议论。经查，苏某某、李某某相关言论系本人道听途说，在尚未核实的情况下，发布了相关不实信息，造成不良社会影响。

目前，属地公安已依法对上述人员进行处罚。（来源：“重庆辟谣”微信公众号、重庆网警）

来 源：全国网络辟谣

原标题： “公交车从南沙大桥上冲出”系AI生成的假视频（2026·07·20）

本文转自：温州新闻网 66wz.com