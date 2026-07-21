漂流、溪降、水乐园！温州暑期玩水版图持续扩容

温州日报 2026-07-21 08:30:56

随着气温持续攀升，奔赴山野、逐水纳凉，便成了温州人治愈酷暑的最优解。

温州网讯 随着气温持续攀升，奔赴山野、逐水纳凉，便成了温州人治愈酷暑的最优解。

永嘉书院泼水节

今年，我市暑期玩水版图持续扩容，从峡谷间的漂流溪降到全新开放的大型水世界，从民族风情的泼水狂欢到山野深处的溯溪探幽，各地聚焦多元玩水场景，推出一批新项目、新玩法，让“凉资源”持续释放“热效应”。

漂流+溪降：峡谷激流间升腾“心跳经济”

峡谷漂流依然是今夏户外玩水的“顶流”。目前，我市各大漂流项目已全面开放，从玻璃滑道到峡谷急流，从悠闲竹筏到刺激皮划艇，选择多样。

位于泰顺凤垟乡的浙龙峡漂流无疑是今夏最受瞩目的明星项目之一。该区域森林覆盖率达80%以上，全程4.8公里，总落差近300米，游客前半程在高空玻璃滑道上御风滑行，后半程在峡谷急流里劈波斩浪，从云端滑入山野，刺激度直接拉满。“今年人气比去年更旺一些，工作日接待1500—2000人，周末每天2500—3000人左右。”据运营方相关负责人介绍，今年浙龙峡对一部分漂流河道进行了升级美化，新增假山、绿植等造景，野趣氛围更浓。

浙龙峡漂流河道提升美化

正江山峡谷漂流位于乐清岭底乡湖上垟村，同样是今夏的热门选择。景区拥有300米玻璃滑道与3.2公里深山峡谷相结合的漂流体验，全程约1.5小时，吸引了众多来自杭州、台州等地游客，免费停车场、接驳车、热水洗浴、姜茶等贴心服务也让游玩体验更舒心。

楠溪江漂流则是经典之选，游客可坐老式竹筏从小港码头顺流而下至狮子岩，两岸青山如画，也可选择皮划艇漂流或近年兴起的桨板漂流，花样多多。记者从石桅岩景区获悉，自7月3日起，石桅岩漂流运营时间调整为每周三、周六、周日开放，一周开放5天。此外，温州美人峰漂流，瑞安奇云大漂流、双溪寨漂流，雁荡山仙溪漂流等地也因地制宜盘活河、湖、溪等生态资源，为游客提供丰富多样的亲水避暑选择。

五星潭溪降项目 翁卿仑摄

如果说漂流是与激流的横向共舞，那么溪降便是与瀑布的垂直较量。参与者沿瀑布岩壁绳降而下，身体悬空于飞溅的水幕中，脚下是幽深的碧潭，惊险刺激。这一新兴户外运动还融合了峡谷亲水徒步、瀑布临水步道、溯溪戏水、深潭跃水、峡谷漂浮等多样玩法，让游客在心跳加速中感受夏日清凉。7月18日，永嘉五星潭瀑布溪降正式开园，迅速成为户外爱好者的新宠。

出片+沉浸：水上“整活”玩出新花样

除了漂流、桨板和溪降外，今年暑期各地推出多元“水主题”产品矩阵，从升级开放的大型水世界到山野间的泼水狂欢，从园博园的亲水乐园到滨海沙滩的“上天入海”，让温州夏日玩水体验更加丰富。

主题乐园方面，6月，温州乐园奇妙美人鱼水世界抢先开园，以“海洋探险”为主题打造热带雨林式水世界，近20个项目涵盖刺激与亲子两大场景，“大喇叭”高速旋转、“造浪池”巨浪翻涌、“章鱼滑道”竞速比拼……针对夏季高温，今年园区增加60%以上遮阳设施并增设水雾系统，7月起开放夜场至晚9点，小水寨区域采用软硅胶地贴，呵护低龄儿童安全。

乐清欢乐公园玛雅水乐园

与此同时，乐清欢乐公园玛雅水乐园开园，推出包含彩虹飞毯、玛雅水寨、欢乐海滩等18大网红玩水项目，7月还开启夜场电音派对、光影秀等活动。苍南桥墩水上乐园也欢乐回归，3700平方米的超大玩水空间，全新升级亲子戏水、智勇大闯关，还有定时泼水狂欢带来阵阵清凉。

永嘉书院苗侗风情泼水节

今年，玩水“出片”的风也吹到了景区。7月11日起，楠溪江两大景区同步启动特色泼水活动，贯穿整个暑期。永嘉书院苗侗风情泼水节侧重民族非遗、夜间电音、康养食宿全链条度假，完整复刻苗侗传统民俗，盛世银装巡游、十二道拦门酒、竹竿舞等轮番登场，夜幕降临后电音泼水派对、万人水战、篝火晚会将气氛推向高潮。龙湾潭野人泼水节主打山野溯溪、亲子研学、日间轻户外玩水，持续至8月31日，融合“森林秘境+ 野人狂欢+ 水上乐园+ 研学手作”，满足年轻群体、家庭游客、研学团队等不同出行需求。7月18日—19日，平阳上林垟青创街区也开启了一场零门槛泼水节狂欢，主打东南亚风情，超燃Live、梦幻泡泡、趣味水战、微醺看球、冰爽美食……市民游客们尽享夏日多巴胺，开启了一场激情湿身电音狂欢派对。

作为“全城园博”核心板块，温州园博园今夏将三溪水域改造为全民共享的亲水乐园，泡泡水枪大战、充气闯关赛道零门槛开放，桨板、皮划艇等水上项目全面上线，周末还有水上飞人特技和卡通巡游轮番助阵。

滨海玩水同样出新出彩。洞头韭菜岙沙滩可一次解锁帆船、海上法拉利、空中飞人，苍南渔寮景区推出飞艇、香蕉船、水上陀螺、八爪鱼……每一种都是浪尖上的心跳加速。对于偏爱静谧自然的游客，乐清雁荡山筋竹涧、瑞安卧龙峡与寨寮溪、楠溪江沿线溪流等溯溪秘境，则以原始溪谷、碧绿潭水和林间古道，提供了一方独享山野的清凉天地。

来 源：温州日报

原标题： 漂流、溪降、水乐园！温州暑期玩水版图持续扩容

记者 冉梦蝶 文中图片由运营方提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com