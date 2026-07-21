温州晚报 2026-07-21 08:34:48

近日，浙江省政府对13个历史文化名镇、名村、街区保护规划予以批复，其中温州入选4处历史文化街区

温州网讯 近日，浙江省政府对13个历史文化名镇、名村、街区保护规划予以批复，其中温州入选4处历史文化街区：《瑞安市忠义街历史文化街区保护规划（2021—2035年）》《瑞安市会文里历史文化街区保护规划（2021—2035年）》《瑞安市西山历史文化街区保护规划（2021—2035年）》《瑞安市丰湖街历史文化街区保护规划（2021—2035年）》。

瑞安市忠义街历史文化街区是瑞安文脉中心地带，有浙江四大藏书楼之一玉海楼，我国第一所新式中医学堂利济医学堂，全国最早的公共图书馆雏形心兰书社，以及诒善祠塾、林庆云宅等各级文保单位、文物保护点和历史建筑。这里蕴含着深厚的人文精神，浓缩着千年古县的历史、文化和情感。

瑞安市会文里历史文化街区以新街会文里为中轴，贯穿的巷道展现出晚清、民国时期建筑风貌，呈现“东文西武”院落布局，历代人才辈出，名人荟萃。其中，会文里东边以项氏家族为代表，有清中期项傅霖藏书楼“株树楼”、清末“洋状元”项骧故居；西边有清水师提督许松年故居、清水师名将陈步云故居等，“东瓯三杰”之陈黻宸、宋恕故居、教育家林尹故居等均集中于此周边。

瑞安市西山历史文化街区位于瑞安古城西侧，借着古飞云渡口“同利埠”的地利而成为繁华之地，是连接福建、浙江的交通要津，物资运送要道。西山街区见证了瑞安历史上航运、商贸的繁华。

瑞安市丰湖街历史文化街区位于历史城区东侧，紧邻温瑞塘河末段，是瑞安古城“依水而兴”的重要见证。历史上既是进出瑞安城的重要水陆通道，也是古驿路“南塘驿路”的关键节点，明代东安驿馆曾在此接待外国贡使团，民国时还设税关、航船埠头，如今仍存多座古埠头与水利桥梁遗存，其中有东安硐桥，是浙南地区罕见的桥庙合一古建筑，见证了昔日商贸繁华与市井生活。

《批复》要求相关政府进一步加强历史文化名镇、名村、街区的保护工作，保持和延续传统风貌，传承和弘扬优秀传统文化，促进文化保护与经济社会的协调发展，充分彰显历史文化名镇、名村、街区的价值和风貌特色。同时，要将保护规划主要内容纳入国土空间规划。加快历史建筑公布、挂牌、测绘建档工作，依法合理适度利用历史文化遗存。

来 源：温州晚报

原标题： 温州4处历史文化街区保护规划获省政府批复同意

本记

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