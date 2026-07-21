温州晚报 2026-07-21 08:36:01

昨日，温州市房地产市场信息网发布了6月份房产市场交易统计数据，楼市整体走出回暖行情，市场活跃度明显回升，房价逐步趋稳，但市场结构分化加剧，回暖基础仍需巩固。

温州网讯 最近几个月，身边讨论买房卖房的人似乎又多了起来。有人纠结“现在卖房是不是亏了”，有人犹豫“老房子要不要趁早换掉”。上半年温州楼市究竟呈现怎样的走势？昨日，温州市房地产市场信息网发布了6月份房产市场交易统计数据，楼市整体走出回暖行情，市场活跃度明显回升，房价逐步趋稳，但市场结构分化加剧，回暖基础仍需巩固。

二手房“先扬后抑”

新房上月成交量暴增

从上半年成交走势看，二手房与商品房住宅走出了截然不同的曲线。全市二手房住宅交易在3月、4月连续冲高，分别成交3307套和3628套，其中4月创下近几年单月新高。但此后便逐月回落，5月成交3219套，6月进一步降至3075套，较高峰期下滑约15%。鹿城区同样如此，4月成交1435套，5月、6月分别降至1223套和1080套，连续三个月缩量。

商品房住宅市场则先平后扬。3月全市成交8121套，为一季度高点；4月回落至2844套；5月回升至3547套；到了6月，成交突然放大至9290套，环比5月增长162%，销售面积增幅更高达200%。原因之一便是供应端集中放量——6月全市新批住宅预售面积达102.68万平方米，而5月仅为9.14万平方米，环比翻了约11倍。瓯海、鹿城、瑞安多个新盘扎堆开盘，直接点燃市场。鹿城区6月新房成交2163套，环比增长46%；瓯海区成交2329套，成交量和成交面积跃升至全市第一。

商品房降价减速

二手房价格趋于平稳

价格方面，据国家统计局数据，今年上半年市区商品房住宅价格环比每月均呈下降，但降幅逐步收窄：1月降0.8%，为上半年最高降幅；6月仅降0.2%，为上半年最小降幅。同比来看，6月新房价格下降2.9%，较1月4.2%的降幅明显收窄。简言之，商品房住宅降价“刹车”迹象明显，房价正逐步走向平稳。

二手房方面，6月市区二手房住宅环比降0.3%，同比降幅达5.7%，而1月环比降幅为0.6%，同比降幅为6.6%。可以看到，无论是环比还是同比，二手房价格的降幅都在收窄，市场正在筑底企稳。

新房二手房走势分化

换房机遇来了吗？

6月新房成交量9290套，近乎达二手房住宅成交量3075套的3倍，两者差距之大近年少见，折射出当前市场结构性变化。一方面，新盘集中入市，产品品质、户型选择均具优势，吸引不少原本瞄准二手房的购房者；另一方面，二手房市场的买方观望情绪依然浓厚，卖方急于出售的，往往需要主动降价，而降价又进一步强化买方“等等再看”的心理，形成循环。

但换个角度，新房市场供应充足、价格回调，购房者将拥有更大的挑选余地。

“我正准备趁现在新房价格回落，换一套更好的房子，住得舒服点。”市民曹先生近期正好想要出售一套位于市中心的自住房，原因是他想要换一套位于滨江商务区的新房，“我买这套房花了500多万元，现在中介挂牌价只有270多万元，几乎腰斩，但是我不觉得亏，因为我想买的新房价格也下来了，换算一下，我要补的差价反而少了。”对他来说，更担心的还是旧房能不能在短期内卖出去。

两条换房路径如何权衡

旧房子怎么处理，新房子怎么挑，是换房路上绕不开的两道题。目前温州市场上，主要有两条路可以走：

其一，“卖旧买新”。这是大多数市民的常规操作——自行将旧房挂牌中介，成交后购置新房，就像曹先生一样，自己找中介卖旧房。优点是完全自主，可自由选择目标房源；风险在于交易周期不可控，且需自行解决过渡期居住问题。对此，市民更多表现的是“心里没底”：挂牌时间长，房子卖不出去怎么办？先卖后买，一家人住哪里？卖了旧房，发现想买的新房已经被卖了，怎么办？

其二，“以旧换新”。目前温州部分县（市、区）已开展试点，由国企平台收购符合条件的旧房，业主凭补偿款或房票购置指定新房。不过，此类政策通常有严格门槛——旧房多限于2000年前建成、存在安全隐患的老旧小区，且需纳入改造计划。对大多数市民而言，若小区未被列入名单，自主“卖旧买新”仍是比较现实的换房选项。

两条路径如何权衡？若旧房符合政策条件，应优先争取“以旧换新”，省心且有补贴；若不符合，则需理性评估自身房产的市场竞争力，提前设定合理挂牌价，并做好过渡居住预案，不宜盲目等待。

来 源：温州晚报

原标题： 销量上涨房价企稳 上半年温州楼市释放回暖信号

记者 葛思思/文 袁宏状/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com