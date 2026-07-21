温州日报 2026-07-21 09:02:32

昨天，在鹿城区藤桥镇山地间，无人机吊运光伏板上山，工人加紧安装作业。

温州网讯 昨天，在鹿城区藤桥镇山地间，无人机吊运光伏板上山，工人加紧安装作业。该项目占地1400余亩，总投资3.2亿元，是鹿城西部重点清洁能源工程。项目采用“板上发电、板下种农作物”复合开发模式，预计今年底可并网。建成后年均发电9000万千瓦时，每年可减少二氧化碳排放9.1万吨，盘活闲置山地资源，壮大村集体经济，带动乡村增收共富。

来 源：温州日报

原标题： 光伏板铺就致富路

记者 苏巧将 摄

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