吃喝玩乐一条龙 文成建设地方美食区域公共品牌

温州日报 2026-07-21 09:02:33

通过正在推进的“好吃文成”区域公共品牌建设，今后游客来文成，不仅可以品尝到品质更稳定的当地特色美食，还能在文旅消费新场景中，实现吃喝玩乐一条龙。

温州网讯 通过正在推进的“好吃文成”区域公共品牌建设，今后游客来文成，不仅可以品尝到品质更稳定的当地特色美食，还能在文旅消费新场景中，实现吃喝玩乐一条龙。这是记者近日从该县供销合作社联合社获悉的。

近年来，该县围绕“在文成吃遍全世界”目标，统筹食材基地、街区市集、节庆活动、门店人才、宴席菜品、美食文化等六个维度的资源，致力打造“好吃文成”品牌。旨在提升当地美食产业，推动农文旅融合发展，助力促进富民增收。

优选美食品类并稳定供应渠道和食材品质，是“好吃文成”建设的首要工作。该县将围绕糯米山药、罗氏沼虾、文成粉丝、珊溪包头鱼、高山蔬菜、食用菌、杨梅、雪梨等核心食材，培育一批标准化生产基地和农民专业合作社，打通“种业+基地+合作社+加工+供应链”的全链条食材供应体系，将“好吃文成”示范门店作为终端网点进行全县域布局。同步规范特色食材生产与分级管理，明确核心品类的种养规程、品质分级和检测标准。

文成尤其注重将特色美食纳入文旅消费场景，推动多种业态融合，相互激发活力。在开辟以美食为主题的特色街区和市集方面，县城重点打造“文峃里·侨韵漫集”，依托返乡华侨和侨商网络，布局侨韵美食、文创展销、休闲体验等业态；乡镇重点开发珊溪镇“一鱼多吃”美食街、玉壶镇“咖啡+西餐”慢生活街区；刘伯温故里、铜铃山等重点景区，则结合“百丈漈武侠大会”“伯温非遗大集”“21℃铜铃山”等文旅品牌，设置与各自主题相关的美食摊位，匹配文旅消费需求。在推广美食节庆和活动方面，每年策划伯温美食文化节、四季时令美食市集等活动，设置美食博览、厨艺争霸、食材招商、全民品鉴等板块。在特色宴席和菜品方面，文成将打造四大宴席。其中，伯温福宴依托刘伯温著作《多能鄙事》与民间传承，研发50道以上融合本土食材与伯温文化的特色菜品；武侠江湖宴提取武侠名著元素，对本土农家菜进行创意升级，打造沉浸式用餐体验；畲家长桌宴深挖畲乡饮食文化，融合民俗礼仪和山野食材，打造民族风情宴席；珊溪全鱼宴以包头鱼“一鱼多吃”为核心，树立山区水产美食品牌。

目前，“好吃文成”农产品旗舰店已营业，成为该县农特产品集中展示销售的线下主平台。“好吃文成”小吃旗舰店正在建设，将主打文成拉面、伯温烧饼等特色小吃体验。文成粉丝等核心美食品类已推进农产品基地建设、共富样板创建等全产业链发展工作。研发蜂蜜、杨梅汁等自主品牌产品和伴手礼，逐步丰富产品线。

来 源：温州日报

原标题： 文成建设地方美食区域公共品牌

文旅消费新场景 吃喝玩乐一条龙

记者 张睿 通讯员 包永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com