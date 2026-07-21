温州晚报 2026-07-21 09:02:33

近日，乐清柳市镇龙泾村低保户老丁的家中，几位身着红马甲的志愿者忙上忙下，细心打扫修缮一新的居室。看着住了30多年的老屋旧貌换新颜，老丁连连道谢。

温州网讯 “一分钱没花，破旧的老房子就变得干净又舒适，真的太开心了！”近日，乐清柳市镇龙泾村低保户老丁的家中，几位身着红马甲的志愿者忙上忙下，细心打扫修缮一新的居室。看着住了30多年的老屋旧貌换新颜，老丁连连道谢。

老丁家的转变，正是乐清市民生实事项目“善居工程”的生动缩影。为进一步改善困难群众居住条件，今年乐清持续推进“善居工程”，面向全市低保、低边等困难家庭，计划完成10户居住环境改造，通过“一户一策”定制化服务，让老旧房屋变成“安全、便捷、温馨”的港湾。

此前，老丁的房子墙面斑驳、设施老化，居住体验差。今年6月，他的房子启动修缮。短短一个月时间里，他家的厨房、卫生间、屋顶都经过了翻新。工作人员还联合柳市天音义工队等爱心团体，帮他检修、更换老旧电路与破损电器，彻底解决了房屋漏雨、设施老旧等问题。

“与以往的简单修缮不同，今年我们更加突出精准化、个性化。”乐清市民政局工作人员介绍，在前期准备阶段，他们联合乡镇（街道）、村（社）力量，通过入户勘察、需求评估，对每户家庭的房屋状况、家庭成员构成及特殊需求进行了详细“画像”，从而让改造方案更贴合群众需求。

在改造内容上，除了传统的水电管网改造、墙面地面翻新、门窗更换等基础项目外，针对家庭中的“一老一小”及残障人士，项目还融入了适老化及助残化改造元素，让民生服务更贴合民意。

此外，“善居工程”项目采用“政府救助+慈善帮扶”的融合模式，整合了民政、慈善总会及社会爱心企业等多方资源，汇聚起全社会扶危济困的暖心力量，为困难家庭安居圆梦保驾护航。目前，该项目已累计完成110户困难家庭的居住环境改造。

来 源：温州晚报

原标题： 乐清“善居工程”点亮安居梦 惠及110户困难家庭

记者 程源 乐清融媒记者 蔡甜甜 通讯员 谢海敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com