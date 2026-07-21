温州日报 2026-07-21 09:02:33

昨天，瓯海区召开大孵化器集群、人工智能OPC创业高地暨“一港一谷”建设推进会，不仅晒出208万平方米方孵化空间、集聚3000余家科创主体的亮眼“成绩单”，更推出覆盖企业从“入孵”到 “上市”全周期扶持政策大礼包，全面激活区域创新动能。

温州网讯 “拎包入驻、开张干活”，还有最高50万元的“算力券”补贴……昨天，瓯海区召开大孵化器集群、人工智能OPC创业高地暨“一港一谷”建设推进会，不仅晒出208万平方米方孵化空间、集聚3000余家科创主体的亮眼“成绩单”，更推出覆盖企业从“入孵”到 “上市”全周期扶持政策大礼包，全面激活区域创新动能。

会议重点解读了瓯海区大孵化器集群建设量质双提升行动计划及人工智能OPC专项扶持政策，瓯海科技集团、区数安港管理服务中心、市高教新区发展中心分别就产业园区招商、OPC生态社区建设、基因药谷平台做了推介，集中展示三大核心载体的发展优势与合作机遇。现场还举行了温州市大学科技园部级孵化器授牌仪式及6个重点项目的签约仪式，为产业集群发展注入新动能。

今年以来，瓯海锚定“科教智城”，以大孵化器集群作为培育新质生产力核心阵地，以“一港一谷”作为瓯海产业转型核心支撑，深入实施“创新瓯海”战略，科创孵化体系成型起势。全区构建起“众创空间—孵化器—加速器—特色产业园”完整培育链条，孵化总面积达208万平方米；数安港建成3500平方米OPC生态社区，落地40余个AI创新团队。浙大温研院、上大温研院等高能级专业孵化器投用，数安港入选国家数据产业集聚区试点，基因药谷通过省级未来先导区中期评估。依托大罗山基金村428家基金机构、400亿元总基金规模，叠加“国资+校地+平台”多元孵化模式，一批优质科创企业加速成长。

晒成绩的同时也直面短板。针对当下硬科技项目、高层次人才供给不足，复合型孵化运营人才紧缺，早期科创投资力度偏弱等短板，瓯海将紧扣扩容、提质、增效三大主线靶向发力。

在载体扩容提质方面，计划全年新增孵化面积60万平方米以上，打造20万平方米标准化拎包空间，力争新增3家以上省级孵化器。双核平台攻坚上，数安港深耕人工智能、数据安全赛道，年内冲刺入驻企业1000家、新增人才8000人；基因药谷聚焦生长因子产业，新增企业300家、人才2000人。生态培育上，进一步完善科技型中小企业、高新、专精特新梯度培育体系，引进专业运营团队，建强技术、投资、职业经理人队伍。持续做优“瓯青创”品牌，壮大OPC创业社区，打通大学生创业全周期培育通道；此外，依托基金村推广孵投联动、租金入股等模式，强化金融活水赋能科创转化。。

来 源：温州日报

原标题： 208万平方米孵化空间+全周期扶持政策

瓯海发布OPC新政邀青年“拎包创业”

记者 洪越风 瓯海融媒记者 黄冰娥

本文转自：温州新闻网 66wz.com