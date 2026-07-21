鹿城区非遗出海网络服务中心正式启用
温州日报 2026-07-21 09:02:33
昨天，鹿城区非遗出海网络服务中心正式启用。
温州网讯 昨天，鹿城区非遗出海网络服务中心正式启用。
仪式上先后举行了党建指导员聘任仪式、非遗大师合作签约、温州工艺美术研究院合作签约及高校合作签约等环节，多方力量携手共推非遗走向世界。服务中心负责人现场介绍了中心功能布局与运营规划。
据了解，该服务中心由深耕跨境电商全链路运营的本土企业具体运营，拥有TikTok一级代理资质，具备多平台代运营、独立站搭建、海外仓、达人联盟、本地化内容制作等全链条服务能力。中心将整合平台入驻、合规检测、短视频本地化、直播推广、仓储物流等资源，依托全球市场数据精准对接东南亚、日本、欧美等海外客群，打通非遗出海路线，用数字内容讲好温州非遗故事，让瓯绣、黄杨木雕、细纹刻纸等瓯越传统工艺走向世界。
来 源：温州日报
原标题： 鹿城区非遗出海网络服务中心正式启用
记者 徐龙飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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